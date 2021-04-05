LG "зливається" з ринку смартфонів

LG залишає ринок смартфонів / LG

Південнокорейська корпорація LG Electronics Inc. анонсувала, що з 31 липня не буде виробляти та продавати смартфони через багаторічні збитки на тлі посилення конкуренції, яку вона "не тягне".

Мобільний бізнес LG перебуває у мінусі з другого кварталу 2015 року. Компанія зазнала операційних збитків у розмірі майже 5 трильйонів вон (4,4 мільярда доларів США) у 2020 році.

За словами інсайдерів галузі, LG, колись третій за величиною виробник мобільних телефонів, вів переговори з в'єтнамською Vingroup та німецькою Volkswagen про продаж свого бізнесу, однак переговори провалилися.

Аналітики вважають, що зусиль LG було недостатньо, щоб змінити ситуацію, оскільки компанія була затьмарена Samsung Electronics Co. та Apple Inc. у преміум-сегменті, тоді як китайські бренди домінували в бюджетному секторі смартфонів.