Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Трагические и шокирующие известия пришли вечером в воскресенье, 26 января. из Калифорнии.
По информации местных СМИ, сегодня утром в авиакастрофе погиб легендарный баскетболист команды Лос-Анджелес Лейкерс Кобе Брайант. Ему было всего 41.
Он вместе с пятью другими людьми разбился на своем личном вертолете в районе городка Калабасас в Калифорнии.
По обновленной информации, среди погибших также средняя дочь баскетболиста 13-летняя Джанна. Как и ее великий отец, она также играла в баскетбол и подавала большие надежды - сам Кобе тренировал дочь - она играла на позиции форварда. Вместе они летели на игру Джанны.
Вместе с Кобе Брайантом и его дочерью в вертолете летела подруга Джанны с мамой. Пятый погибший - пилот вертолета.
Кобе и Джанна Брайант
фото с места трагедии
Информацию о катастрофе подтверждают местные силовики:
У Кобе остались жена Ванесса и трое. Самая младшая - Капри - родилась в июне 2019.
Известие о гибели одного из самых известных людей мира шокировало планету.
Кобе Брайант пять раз становился чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, также у него две Олимпийский золотых медали.
Кроме того, Брайант в 2018 завоевал Оскар в категории лучший короткометражный мультфильм за Dear Basketball.
Редакция Без Табу выражает свои соболезнования родным и близким легенды.
Вечная память