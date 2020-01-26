Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Великий

Трагические и шокирующие известия пришли вечером в воскресенье, 26 января. из Калифорнии.

По информации местных СМИ, сегодня утром в авиакастрофе погиб легендарный баскетболист команды Лос-Анджелес Лейкерс Кобе Брайант. Ему было всего 41.

Кобе и его личный вертолет

Он вместе с пятью другими людьми разбился на своем личном вертолете в районе городка Калабасас в Калифорнии.

По обновленной информации, среди погибших также средняя дочь баскетболиста 13-летняя Джанна. Как и ее великий отец, она также играла в баскетбол и подавала большие надежды - сам Кобе тренировал дочь - она играла на позиции форварда. Вместе они летели на игру Джанны.

Вместе с Кобе Брайантом и его дочерью в вертолете летела подруга Джанны с мамой. Пятый погибший - пилот вертолета.

Кобе и Джанна Брайант

фото с места трагедии

Информацию о катастрофе подтверждают местные силовики:

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

У Кобе остались жена Ванесса и трое. Самая младшая - Капри - родилась в июне 2019.

Известие о гибели одного из самых известных людей мира шокировало планету.

Кобе Брайант пять раз становился чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, также у него две Олимпийский золотых медали.

Кроме того, Брайант в 2018 завоевал Оскар в категории лучший короткометражный мультфильм за Dear Basketball.

Редакция Без Табу выражает свои соболезнования родным и близким легенды.

Вечная память