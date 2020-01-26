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Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Вчера, 21:58
Великий - фото 1
Великий

Трагические и шокирующие известия пришли вечером в воскресенье, 26 января. из Калифорнии.

По информации местных СМИ, сегодня утром в авиакастрофе погиб легендарный баскетболист команды Лос-Анджелес Лейкерс Кобе Брайант. Ему было всего 41.

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194887
Кобе и его личный вертолет

Он вместе с пятью другими людьми разбился на своем личном вертолете в районе городка Калабасас в Калифорнии.

По обновленной информации, среди погибших также средняя дочь баскетболиста 13-летняя Джанна. Как и ее великий отец, она также играла в баскетбол и подавала большие надежды - сам Кобе тренировал дочь - она играла на позиции форварда. Вместе они летели на игру Джанны.

Вместе с Кобе Брайантом и его дочерью в вертолете летела подруга Джанны с мамой. Пятый погибший - пилот вертолета.

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194888

Кобе и Джанна Брайант

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194889

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194885

фото с места трагедии

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194886

Информацию о катастрофе подтверждают местные силовики:

У Кобе остались жена Ванесса и трое. Самая младшая - Капри - родилась в июне 2019.

Известие о гибели одного из самых известных людей мира шокировало планету.

Кобе Брайант пять раз становился чемпионом NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс, также у него две Олимпийский золотых медали.

Кроме того, Брайант в 2018 завоевал Оскар в категории лучший короткометражный мультфильм за Dear Basketball.

Редакция Без Табу выражает свои соболезнования родным и близким легенды.

Легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе - фото 194884

Вечная память

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