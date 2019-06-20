Легализуют ли украинские казино?

Справятся ли новые власти с проблемой легализации казино?

Вопрос узаконивания и взятия под контроль рынка азартных игр в Украине всегда стоял очень остро. Особенно с момента их запрета и нахождения юристами сотен лазеек в законах.

Де-факто, табу на казино и игорные дома просто вывело многомиллиардный бизнес в тень, а для страны стало потерей огромного количества налогов.

Это как с проституцией, только первая древнейшая у нас никогда и не была легальна. А казино были.

Только вот сейчас совершенно нелегальные помещения с "лотереями" появляются в Киеве как грибы после дождя. И бороться с ними совершенно невозможно: во-первых, есть крыша, а, во-вторых, существует немалый спрос.

Онлайн казино в Украине работают вообще без каких-либо проблем, просто с иностранной регистрацией. Казна теряет миллиарды, но власть имущие на это забивают уже который год.

Просил принять закон, будучи еще министром финансов, Александр Данилюк, который хотел финансировать "социально-культурные потребности населения" за счет пополнений госбюджета от игровой индустрии.

Много говорил о легализации и жесткой регуляции гемблинга и Юрий Луценко, мол, все представители этого пока нелегального бизнеса должны отчитываться о своей деятельности перед Минфином.

Выступали сторонниками легализации казино в Украине и представители МВФ, которые видят в этом не только возможность получения средств в бюджет, но и вывод крупнейшей индустрии из тени.

Легализуют ли в итоге гемблинг в нашей стране? Ответ на этот вопрос неизвестен. Не все владельцы казино готовы к такому, поскольку им не хочется платить налоги и отражать "лотерейки" в декларациях. Но все же ситуация может и измениться.