Расследование MH17 Выборы в Раду 2019 Дмитрий Тымчук Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

Легализуют ли украинские казино?

12:10
Справятся ли новые власти с проблемой легализации казино? - фото 1
Справятся ли новые власти с проблемой легализации казино?

Вопрос узаконивания и взятия под контроль рынка азартных игр в Украине всегда стоял очень остро. Особенно с момента их запрета и нахождения юристами сотен лазеек в законах.

Де-факто, табу на казино и игорные дома просто вывело многомиллиардный бизнес в тень, а для страны стало потерей огромного количества налогов.

Это как с проституцией, только первая древнейшая у нас никогда и не была легальна. А казино были.

Только вот сейчас совершенно нелегальные помещения с "лотереями" появляются в Киеве как грибы после дождя. И бороться с ними совершенно невозможно: во-первых, есть крыша, а, во-вторых, существует немалый спрос.

Онлайн казино в Украине работают вообще без каких-либо проблем, просто с иностранной регистрацией. Казна теряет миллиарды, но власть имущие на это забивают уже который год.

Просил принять закон, будучи еще министром финансов, Александр Данилюк, который хотел финансировать "социально-культурные потребности населения" за счет пополнений госбюджета от игровой индустрии.

Много говорил о легализации и жесткой регуляции гемблинга и Юрий Луценко, мол, все представители этого пока нелегального бизнеса должны отчитываться о своей деятельности перед Минфином.

Выступали сторонниками легализации казино в Украине и представители МВФ, которые видят в этом не только возможность получения средств в бюджет, но и вывод крупнейшей индустрии из тени.

Легализуют ли в итоге гемблинг в нашей стране? Ответ на этот вопрос неизвестен. Не все владельцы казино готовы к такому, поскольку им не хочется платить налоги и отражать "лотерейки" в декларациях. Но все же ситуация может и измениться.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
казино легализация Юрий Луценко Министерство финансов Александр Данилюк Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко - фото 1
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко
12:54
Луценко получил надбавку. За отличную работу - фото 1
Бездельник Луценко получил надбавку. За отличную работу
12:13
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ - фото 1
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...