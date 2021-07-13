Легалайз відкладається - Рада провалила голосування по медичному канабісу

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки, але не сьогодні / Піксабей

Верховна Рада у вівторок, 13 червня, не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт № 5596 про регулювання обігу медичного канабісу в Україні та відтермінувала легалайз до кращих часів.

За нього проголосували лише 184 нардепи. Не вистачило 40 голосів.

Документ у поточній редакції пропонує дозволити використання екстракту канабісу виключно у медичних цілях, а вирощування марихуани буде дозволено лише за ліцензією і тільки для медпрепаратів.

Згідно з законопроєктом, вживати медичний канабіс дозволять пацієнтам з онкологією, епілепсією та іншими хворобами.

Перед засіданням один із ініціаторів та народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Санченко пояснював, що цей закон дасть доступ до ліків для 2 мільйонів людей, які страждають від раку, епілепсії та посттравматичного синдрому: «Якщо використовують морфій, то чому не можна використовувати інше знеболювальне».

Окремо він наголосив, що після легалізації ринку медичного канабісу ці ліки стануть доступнішими — їхня вартість може знизитися з $50 доларів, як це нині на чорному ринку, до $10-20.

Ці аргументи на колег не подіяли. Рада 240 голосами повернула законопроєкт № 5596 на доопрацювання.