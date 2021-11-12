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Латвія заборонила колорадську стрічку

09:36
Колоради - поза законом - фото 1
Колоради - поза законом

Сейм Латвії заборонив використання в країні «георгіївських стрічок» під час публічних заходів, включаючи розважальні та святкові.

Відповідні поправки до закону про збори, ходи та пікети, а також закону про безпеку громадських розваг пройшли третє, остаточне читання 11 листопада.

Голова комісії Сейму з прав людини та комітету у справах громадськості Артус Кайміньш пояснив це рішення, зокрема, агресією Росії проти України.

«Враховуючи вторгнення Росії до України та її тоталітарну ідеологію щодо колишніх республік СРСР, Латвія має причини вбачати значну загрозу своєму демократичному ладу та безпеці. Значення «георгіївської стрічки» змінилися з часом і зараз її заборона дозволить обмежити згадану ідеологію», – вважає Кайміньш.

Напередодні голосування один із депутатів Сейму, Ніколай Кабанов, запропонував виключити із заборони пам’ятні заходи у місцях військових поховань та біля пам’ятників загиблим на війні.

Проте парламентська комісія з громадських справ та прав людини, вислухавши представників силових відомств та міністерства закордонних справ, відхилила цю пропозицію.

Нині у Латвії заборонене публічне використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР та її республік – крім випадків, коли це не пов’язано з прославленням радянського режиму чи виправданням скоєних їм злочинів.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи ухвалені парламентом Латвії поправки, назвала дії влади балтійської країни «реінкарнацією фашизму».І це дуже дивно, адже так звана "георгіївська стрічка" у роки Другої світової була символом російських колабарантів - власівців, що воювали на боці нацистів.

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Радіо Свобода
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