Ламіновані ДСП від австрійської компанії Egger

Якість меблів залежить від матеріалів, з яких вони виготовляються. Стиль роботи підприємства «ВіЯр» повністю узгоджується з цією концепцією. Компанія пропонує повний асортимент матеріалів із деревини та фурнітури, що підійде для серійного та авторського виробництва.

Окрім того, надаються послуги вирізання з ДСП компонентів для складання меблів. Орієнтуючись на якість, «ВіЯр» використовує та пропонує лист ДСП Egger.

Egger — відома австрійська компанія, виробник одного з найкращих у Європі матеріалів для збірки меблів. Пропонований каталог ДСП на сайті viyar.ua/catalog/dsp_egger/ враховує запити дизайнерів, які створюють вишукані елегантні вироби та розробляють оформлення інтер'єрів побутових, офісних і громадських приміщень.

Властивості ДСП «Еггер»

Матеріал для виготовлення меблів представлено у широкому асортименті. Каталог ДСП пропонує вибір за категоріями оздоблення, типом основи, структурою, критеріями вологостійкості, міцності, товщини та розмірів. Пропоновані в Києві та інших містах України плити виготовляються на основі високоякісної екологічно чистої деревини, що має стійку до впливу зовнішніх факторів ламіновану поверхню.

При виробництві плит використовується 90% сировини з хвойних порід. Хлор не додається. Екологічно чисті надійні суміші надають матеріалу стійкості до механічних навантажень та хімічних впливів. Меблеві компанії, які використовують продукцію Egger, можуть впевнено гарантувати добротність і довговічність своєї продукції.

Вигоди та переваги використання ДСП «Еггер»

Виробник пропонує естетичне покриття плит з одноколірною або деревоподібною текстурою у матовому або глянцевому виконанні. Декорування високо оцінене фахівцями зі створення інтер'єрів. ДСП «Еггер» використовуються для виготовлення лицьових елементів меблів, створення композицій інтер'єру в офісних приміщеннях, торгових, виставкових залах, житлових кімнатах.

Попри те, що для покриття використовуються синтетичні матеріали, виробник забезпечує відповідність екологічним і санітарним нормам. Саме це допомагає виробникам меблів, які прагнуть створювати доступні речі зі штучних матеріалів, використовувати недорогі замінники деревини, що по якості та безпечності не поступаються натуральній сировині.

Компанія «ВіЯр» пропонує в Україні найкращі зразки ДСП «Еггер» з різними видами текстур. Покупець має можливість обрати поверхні з глянцевим або матовим покриттям у гладкому та шорсткому варіантах. Переваги останнього полягають у тому, що на дотик він схожий на натуральну деревину.

Чому ми рекомендуємо ламіновані плити Egger

Висока якість — це гарантія надійності. Плити, виготовлені з використанням натуральної сировини за сучасними технологіями, не мають шкідливого впливу на здоров'я користувачів. Всі, хто прагне створити красиві та довговічні меблі, можуть купити такі матеріали для того, щоб втілювати в життя дизайнерські задуми. Окрім якісних показників важливою перевагою ДСП «Еггер» є доступна вартість. Постача матеріалів відбувається за прямими контрактами з виробником на вигідних умовах. Це дає можливість компанії «ВіЯр» пропонувати товар за прийнятною ціною. Переваги продукції підтверджує практичний досвід підприємств і майстрів, які купують для виробництва меблів та інтер'єрів ламіновані плити ДСП від Egger.