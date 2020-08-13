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"Лайт" или "Все включено"? 6 программ КАСКО от ARX

19:40
"Лайт" или "Все включено"? 6 программ КАСКО от ARX - фото 1

По данным Национальной комиссии финансовых услуг Украины, за 2019 год чистые страховые выплаты по КАСКО составили 3549,8 млн гривен. 3,5 млрд гривен выплачено частным владельцам и предприятиям, застраховавшим свои авто дополнительно к обязательному ОСАГО.

КАСКО — страхование в Украине, которое только набирает обороты: охват более 4% зарегистрированных ТС. В Европе этот показатель превысил 50%.

Лидер КАСКО в Украине

'Лайт' или 'Все включено'? 6 программ КАСКО от ARX - фото 204003

Более 11 лет на украинском рынке КАСКО бессменным лидером является страховая компания ARX. За эти годы выплачены миллионы гривен страхового возмещения. 92% клиентов подтверждают абсолютную удовлетворенность работой компании. ARX на связи в режиме 24/7, развита коммуникация в мессенджерах и соцсетях. Активно развиваются онлайн-программы страхования без посещения офиса.

Надежность и потенциал компании подтверждается международным статусом. Так, в 2019 году акционером ARX стал крупный канадский холдинг Fairfax Financial Holdings, успешно работающий на рынке страхования и перестрахования 40 стран.

6 программ КАСКО от ARX

Программы добровольного страхования ТС должны быть выгодны владельцам авто. При дороговизне запчастей и услуг автомастерских возмещение ущерба страховыми компаниями значительно защищает семейные и корпоративные бюджеты от непредвиденных трат.
Компания разработала 6 продуктов КАСКО, рассчитанных на различные классы авто и уровень водителей:

"Автозащита" — выплаты только при ДТП, покрытие до 130000 грн;

"5+" — учитывает угон, ДТП, уничтожение авто вследствие стихии, в программе 3 варианта франшизы от 0 до 10% — в зависимости от страхового случая;

  • "Классик" — для авто до 15 лет, учитывает противоправные действия третьих лиц и падение предметов;
  • "Лайт" — облегченный вариант классической программы для авто до 10 лет;
  • "Смарт" — установка телеметрического оборудования и прямая зависимость страховки от качества вождения;
  • "Все включено" — максимальная свобода при выборе франшизы, максимум страховых случаев, реальная рыночная оценка автомобиля.

Выбирая программу страхования, учтите разницу стоимости страховки, исходя из размера франшизы. Различные программы учитывают дополнительные опции: 3 эвакуации авто, 50% компенсация стоимости замков и зажигания, привязка цены авто к евро, неограниченное число обращений по страховым случаям.

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