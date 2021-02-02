Кузьма Скрябин: Лучшие песни и клипы легенды
Популярный и любимый украинцами музыкант, телеведущий Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области. Сайт Без Табу в память о музыканте подготовил подборку его лучших хитов.
Легендарые песни Кузьмы Скрябина 1990-х "Танец пингвина" и "Годинник" - того периода, когда он только пиобретал популярность, а украинская сцена начинала формироваться.
Смотри клип на песню Скрябина "Танець пінгвіна":
Смотри клип на песню Скрябина "Годинник":
Скрябин обладал отличным чувством юмора и замечал моменты, которыми живут обычные люди.
Смотри клип на песню Скрябина "Маршрутка":
А еще Андрея Кузьменко любили за его искренность и тексты песен, которые без лишних слов рассказывали о главном.
Смотри клип на песню Скрябина "Люди як кораблі":
Смотри видео на песню Скрябина "Старі фотографії":
Смотри клип на песню Скрябина "Місця щасливих людей":
"Пісня про маму" - настоящее признания Андрея в любви своей маме.
Смотри клип на песню Скрябина "Мам". Концерт пам'яті:
Андрей остро переживал за то, что происходило в стране.
Смотри клип на песню Скрябина "Лист до президентів":
Последним клипом стало видео на философскую песню "Дельфіни", которое опубликовали. за день до его смерти... Помним...
Смотри клип на песню Скрябина "Дельфіни":