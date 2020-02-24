Курсы вождения стали доступнее благодаря сайту Покупон

С момента создания агрегатора скидок "Покупон" почти каждый украинец знает, где можно приобрести товары и услуги по самой выгодной цене. Но мало кто знает, что воспользоваться купоном и получить скидку можно в том числе и на курсы вождения.

Сегодня на "Покупоне" представлены скидки на курсы вождения до 52% от разных школ.

Например, можно приобрести скидочный купон и получить 30% скидки на полный курс по вождению в сети киевских школ "Автодрайв". Купон обеспечивает получение скидки на весь курс, в который входит теория (80-98 часов) и практика (20 часов). Таким образом с купоном курс будет стоить 3999 грн вместо 5700 (для обучения вождению на автомобиле с механической коробкой передач) или 4199 грн вместо 5700, если обучаться будете на автомобиле с коробкой-автомат. В эту стоимость кроме самих занятий включена оплата горючего, смазочных материалов. По окончанию обучения школа организовывает процесс сдачи экзамена на права в ГАИ.

Примерно такие же условия по скидке можно получить при приобретении купона на полный курс вождения в сети автошкол "Онега", у которой создано 30 филиалов по всему Киеву. Так можно выбрать удобный по расположению район, где и обучаться вождению.

Кроме этих двух школ скидки в автошколы Киева предлагают "АвтоСанта" и "Авто Маг Плюс".

Кроме обучения вождению с помощью купона с сайта "Покупон" можно приобрести скидку в 52% на пробный урок вождения мотоцикла или питбайка от мотошколы Kowabunga Crew.

Пробный урок вождения мотоцикла доступен всем желающим по достижению 16 лет (до 16 лет — только в сопровождении родителей и с их письменного согласия). Занятие проходит под открытым небом в теплое время года (автодромы "Чайка" и "Феофания", в зимнее время это территория Киевского мотозавода или картинг-центр в Блокбастере. В стоимость входит прокат мотоцикла, экипировка, бензин, консультация инструктора и справка о "накатке". Купон позволяет сэкономить 1251 гривен, его действие ограничено 31 мая 2020 года.

Количество скидочных предложений на сайте "Покупон" каждый день увеличивается. Кроме курсов по вождению купон на скидку можно приобрести на ИТ-курсы, курсы по дизайну и кулинарии, а также на обучение в фотошколе.