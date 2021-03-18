Кума Путіна Марченко плювала на санкції й планує робити бензин

Кума смалить / Схеми

На підсанкційному Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Росії, що належить дружині кума Путіна Віктора Медведчука - Оксані Марченко, будуть випускати бензин Євро-5.

Російська компанія "НЗНП Инжиниринг", бенефіціарним власником якої є Марченко, підписала з російським інститутом "Петон" угоду про будівництво черг заводу. Про це розповідає у новому розслідуванні программа "Схеми".

Мова йде про договір на виконання будівельно-монтажних робіт з комплексу виробництва автомобільних бензинів. Він включає секцію гідроочищення нафти, секцію "Пенекс" і секцію каталітичного риформінгу і "призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5".

Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива).

Оксана Марченко є співвласницею Новошахтинського заводу і володіє 75% заводу. Зазначений завод забезпечує нафтопродуктами бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Зараз він знаходиться під українськими санкціями.

Новошахтинський завод збуває свою продукцію американській корпорації ExxonMobil, попри накладені на Віктора Медведчука санкції США.

Амеріканський бізнес куми Путіна: