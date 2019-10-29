Куда пойти в Киеве с девушкой на выходных

Киев - город, где всегда есть, чем заняться

Не хотите сидеть дома на выходных? В афишах Киева найдутся подходящие мероприятия, где можно прекрасно провести время, зарядится энергией и набраться впечатлений до следующих выходных!

Рок-опера "Моцарт" – история настоящего бунтаря

Rock Mozart le concert – мюзикл, заслуживший признание во Франции, Бельгии, Швейцарии. Уникальная постановка Дова Атья и Альбера Коэна повествует о жизни великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Перед зрителями предстанут взлеты и падения гения, эпатажная личность музыканта, истории многих известных произведений. Спектакль наполнен любовью и ненавистью – эмоции просто зашкаливают!

Семь солистов с завораживающими голосами исполнят более 20 композиций под аккомпанемент симфонического оркестра. Всего в концерте принимает участие около 160 артистов. Яркие декорации, феерические костюмы и невероятное световое шоу создают атмосферу праздника, органично дополняя всепоглощающую музыку.

Рок-опера «Моцарт», получившая миллионы поклонников по всему миру, пройдет 6 и 7 декабря во Дворце «Украина». Торопитесь приобрести билеты по ссылке https://kontramarka.ua/ru/rokopera-mocart-koncert-47086.html, чтобы не пропустить один из лучших мюзиклов современности!

Rock Symphony – уникальное сочетание рока, симфонического оркестра, светового шоу!

Любители живой музыки смогут насладиться уникальным роково-симфоническим концертом 20, 21 и 22 марта 2020 года. Событие будет проходить на самой масштабной столичной площадке – во Дворце Украина! 160 лучших музыкантов сыграют бессмертные хиты:

The Beatles;

Nirvana;

Metallica;

Queen;

Rammstein.

На одной сцене объединятся рок-бэнд, хор и симфонический оркестр, чтобы абсолютно по-новому исполнить роковые легенды. Композиции во время концерта плавно перетекают одна в другую, создавая цельное музыкальное полотно. Дополняется действие световыми эффектами и визуальным сопровождением, создавая фееричное шоу!

Приобрести билеты можно по ссылке https://kontramarka.ua/ru/rock-symphony-47624.html или в любой кассе города.

Notre-Dame de Paris – вечная история о любви в необычной интерпретации

Лучший подарок ко дню всех влюбленных – концерт Нотр-Дам де Пари, пронизанный любовной историей Эсмеральды и ее трех обожателей. 14, 15 и 16 февраля на сцене Дворца «Украина» семь великолепных солистов расскажут самую романтичную историю, произошедшую в стенах Собора Парижской Богоматери, абсолютно по-новому.

150 музыкантов, среди которых хор, симфонический оркестр и рок-бенд, исполнят хиты Риккардо Коччианте и Люка Пламондона из мюзикла Notre-Dame de Paris. 30 тонн светового оборудования помогут создать потрясающее шоу, которое невозможно забыть! Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни!

Все любимые образы из романа Виктора Гюго оживут на сцене и подарят настоящий праздник любви и музыки! Приобрести билеты можно на сайте kontramarka.ua или в столичных кассах.