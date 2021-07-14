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КСУ визнав конституційним закон про українську мову

Вчера, 20:30
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Конституційний суд України 14 липня поставив крапку у питанні, яке ятрило душі ренегатів з проросійської партії ОПЗЖ, та визнав конституційним мовний закон.

"Конституційний суд України визнав конституційним закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - йдеться у повідомленні пресслужби КСУ.

Повне рішення суду буде оприлюднено на офіційному сайті КСУ 15 липня.

25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який 16 липня того ж року набув чинності.

21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону. Більшість авторів подання були членами фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді попереднього скликання. Автори подання стверджують, що закон не відповідає ряду положень Конституції, оскільки, на їх переконання, спрямований на дискримінацію російської, інших мов нацменшин, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Також народні депутати вважають, що законом порушено низку конституційних прав громадян.

Крім того, депутати переконані, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів.

Більшість експертів надали до Конституційного суду висновки, у яких вказують, що закон про функціонування української мови не є дискримінаційним щодо національних меншин.

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УНІАН
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