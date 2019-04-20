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КСУ разберется с московскими попами

20 апреля, 20:00
КСУ разберется с московскими попами - фото 1
КСУ разберется с московскими попами

Конституционный суд взялся за дело с переименованием УПЦ МП.

Об этом указано на сайте Фемиды.

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Как сообщает КСУ, на данный момент открыто конституционное производство по делу о рассмотрении правомерности ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия "религиозных организаций (УПЦ МП- прим. ред) которые входят в структуру организации (Московского патриархата – прим. ред), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве (России – прим. ред), законом признанном осуществившим военную агрессию против Украины".

По мнению противников закона, упомянутая норма нарушает конституционные права граждан.

Напомним, олигарх Вадим Новинский заявил, что Окружной административный суд Киева не признал законность переименования УПЦ МП.

Об этом бизнесмен написал в Facebook.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции Оппозиционный блок Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - сообщил политик.

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РПЦ ПЦУ Томос Конституционный суд Новости Украина
Конституционный суд Украины
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