Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети

Информационные технологии открыли доступ к запрещенным российским ресурсам

Утром в четверг, 19 сентября, клиенты провайдера "Информационные технологии" с удивлением обнаружили, что доступ ко всем запрещенным указом президента о вступлении в силу решения СНБО российским ресурсам был возобновлен.

Как оказалось, зайти во Вконтакте, Одноклассники, Яндекс или Мейл.ру может абсолютно каждый, без дополнительных, меняющих айпи программ.

При этом система российской соцсети регистрирует заход с уникального сетевого адреса узла в компьютерной сети, который принадлежит "Информационным технологиям".

Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ip.

С чем связана отмена разблокировки всех без исключения запрещенных сайтов, включая пропагандистскую "Русскую весну" и Мейл.ру, неизвестно.

Работники позиционирующей себя как соосновательницу Всеукраинской Ассоциации Операторов кабельного телевидения и телекоммуникационных сетей, разрабатывающей законопроекты о телевидении и радиовещании совместно с Советом Европы, компании свой фейл пока никак не поясняют.

Сотрудники call-центра "Информационных технологий" переключили разговор на секретаря фирмы, а она, в свою очередь, лишь пообещала, что с редакцией Без Табу свяжутся их юристы.

На момент выхода новости никакой реакции от последних не было.