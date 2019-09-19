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Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети

12:40
Информационные технологии открыли доступ к запрещенным российским ресурсам - фото 1
Информационные технологии открыли доступ к запрещенным российским ресурсам

Утром в четверг, 19 сентября, клиенты провайдера "Информационные технологии" с удивлением обнаружили, что доступ ко всем запрещенным указом президента о вступлении в силу решения СНБО российским ресурсам был возобновлен.

Как оказалось, зайти во Вконтакте, Одноклассники, Яндекс или Мейл.ру может абсолютно каждый, без дополнительных, меняющих айпи программ.

"Вконтакте" разрешат?: в СНБО дали ответ

При этом система российской соцсети регистрирует заход с уникального сетевого адреса узла в компьютерной сети, который принадлежит "Информационным технологиям".

Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети - фото 188065

Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ip.

Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети - фото 188066

С чем связана отмена разблокировки всех без исключения запрещенных сайтов, включая пропагандистскую "Русскую весну" и Мейл.ру, неизвестно.

Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети - фото 188067

Работники позиционирующей себя как соосновательницу Всеукраинской Ассоциации Операторов кабельного телевидения и телекоммуникационных сетей, разрабатывающей законопроекты о телевидении и радиовещании совместно с Советом Европы, компании свой фейл пока никак не поясняют.

Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети - фото 188068

Сотрудники call-центра "Информационных технологий" переключили разговор на секретаря фирмы, а она, в свою очередь, лишь пообещала, что с редакцией Без Табу свяжутся их юристы.

На момент выхода новости никакой реакции от последних не было.

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Без Табу
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