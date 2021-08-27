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Кріштіану Роналду став гравцем МЮ

Вчера, 21:35
Роналду їде до Манчестера - фото 1
Роналду їде до Манчестера / Гетті іміджес

Один з двох найкращих гравців світу - португалець Кріштіану Роналду - повернувся до клубу, де став зіркою.

Цієї п'ятниці стало відомо, що Роналду стане знову гравец Манчерстер Юнайтед.

Останній клуб Роналду - туринський "Ювентус" - отримає 20 гарантованих мільйонів євро від "МЮ", ще 3 перерахують на рахунки клубу, якщо будуть досягнуті певні умови.

"Ювентус" відразу отримає 15 мільйонів євро, 8 передбачаються у вигляді бонусів, але джерело повідомляє, що 5 з них будуть отримані гарантовано.

Португалець підпише контракт з "манкуніанцями" до 2023 року. Річний оклад – 25 мільйонів євро.

Кріштіану виступав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 роки. З "манкуніанцями" нападник завоював 3 чемпіонства АПЛ, 2 Кубка ліги, Кубок Англії, 2 Суперкубка Англії, а також Лігу Чемпіонів і Золотий М'яч.

Нагадаємо, цього літа змінив роботу одвічний суперник Роналду - Лео Мессі став гравцем ПСЖ.

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Криштиану Роналду Футбол Новини Спорт
ЮА-Футбол
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