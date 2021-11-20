Кріпосна: у серіала буде 4 сезон
На каналі СТБ завершилась премьера третьго сезону мелодрами Кріпосна. Але на цьому пригоди Каті Вербицької не завершуються, але тепер естафету візьмуть діти головних героїв.
Продюсери постановиои - продовженню «Кріпосної» — бути.
Незабаром на нас чекає початок нової історії, нової боротьби за кохання і розкриття всіх таємниць.
Знімання четвертого сезону Кріпосної триває.
Прем’єра в ефірі СТБ серіалу Кріпосна-4 відбудеться 2022 року.
Сюжет 4 сезону серіалу та актори
За три сезони шанувальники «Кріпосної» прожили ціле життя разом з улюбленими героями. У четвертому сезоні легендарної мелодрами глядачі побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші.
Сюжетних ліній, повного акторського складу і таємниць майбутньої прем’єри творці проєкту поки не розкривають.
Відомо, що події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а в центрі історії будуть діти головних героїв. Серед акторів ми побачимо Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.
Творці серіалу
Режисер — Олексій Єсаков
Сценаристи — Ольга Кржечевська, Анна Гаршина, Олена Косенко, Аліса Ліндеман, Тала Пристаєцька
Оператор-постановник — Артем Васильєв
Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька
Виконавчі продюсери — Наталія Никифорова, Андрій Ризванюк
Генеральні продюсери — Віктор Мирський, Людмила Семчук
Трейлер
Кріпосна 2022 - дивитись онлайн трейлер 4 сезону: