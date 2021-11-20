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Кріпосна: у серіала буде 4 сезон

19:03
Кріпосна 4 - прем'єра у 2022 році - фото 1
Кріпосна 4 - прем'єра у 2022 році / СТБ

На каналі СТБ завершилась премьера третьго сезону мелодрами Кріпосна. Але на цьому пригоди Каті Вербицької не завершуються, але тепер естафету візьмуть діти головних героїв.

Продюсери постановиои - продовженню «Кріпосної» — бути.

Незабаром на нас чекає початок нової історії, нової боротьби за кохання і розкриття всіх таємниць.

Знімання четвертого сезону Кріпосної триває.

Прем’єра в ефірі СТБ серіалу Кріпосна-4 відбудеться 2022 року.

Сюжет 4 сезону серіалу та актори

За три сезони шанувальники «Кріпосної» прожили ціле життя разом з улюбленими героями. У четвертому сезоні легендарної мелодрами глядачі побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші.

Сюжетних ліній, повного акторського складу і таємниць майбутньої прем’єри творці проєкту поки не розкривають.

Відомо, що події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а в центрі історії будуть діти головних героїв. Серед акторів ми побачимо Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

Кріпосна: у серіала буде 4 сезон - фото 209735

Творці серіалу

Режисер — Олексій Єсаков

Сценаристи — Ольга Кржечевська, Анна Гаршина, Олена Косенко, Аліса Ліндеман, Тала Пристаєцька

Оператор-постановник — Артем Васильєв

Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Виконавчі продюсери — Наталія Никифорова, Андрій Ризванюк

Генеральні продюсери — Віктор Мирський, Людмила Семчук

Трейлер

Кріпосна 2022 - дивитись онлайн трейлер 4 сезону:

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