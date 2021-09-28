Кріпосна 3 - відома дата прем'єри

Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсують дату старту третього сезону масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Він отримав нову назву - «Кріпосна. Жадана любов», а також заміну головної героїні.

Дата прем'єри

1 листопада 2021 року о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження легендарного серіалу.

Сюжет 3 сезону

Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування доля приготувала для Катерини та інших головних героїв. Найважливіше запитання — чи живий Андрій Жадан? Той день мав стати найщасливішим у житті Каті Вербицької, колишньої кріпачки панів Червінських. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав «Многая літа», як невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя.

Історія Петра Червінського почнеться з повернення додому. Син — самогубець, маєток у чужих руках. Тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати шал його гніву?

Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі. Проте на її шляху постане чоловік, який спробує довести, що кохання можливе у будь-якому віці.

Серед героїв, які мають зіграти важливу роль у житті Катерини Вербицької, глядачі побачать подружжя Безусів. Рогніда Василівна та Євген Антонович Безуси у виконанні Марії Машкової і Федора Лаврова — нові персонажі костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Новий сезон буде багатий на харизматичних чоловіків, у яких захочеться закохатися. І одного з них зіграє зірка українського кіно Сергій Стрельников. Також з’явиться зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» та «І будуть люди» Віктор Жданов.

Творці, актори та ролі

Режисер: Фелікс Герчиков.

У ролях: Соня Прісс, Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Марія Машкова, Аліна Коваленко та ін.

Шоуранерка: Тала Пристаєцька

Кількість серій 3 сезону

24.

Графік вихода нових серій

Дивіться з 1 листопада з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ.