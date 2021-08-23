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Кримська платформа 2021: Зеленський обіцяє звільнення Криму від росіян

15:50
Кримська платформа - працює! - фото 1
Кримська платформа - працює! / ОП

Декларація Кримської платформи містить зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії.

Деталі ухваленої декларації оголосив Президент України.

"Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму, зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць для зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

Кримська платформа 2021: Зеленський обіцяє звільнення Криму від росіян - фото 208904

"Вперше на міжнародному рівні РФ визнано державою-окупантом, і вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території, забезпечити безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", - заявив президент.

Що передбачає декларація:

країни мають розглянути додаткові санкції проти Росії,
об'єднує зусилля країн для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні,
Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом – вона має припинити порушення прав людини в Криму та забезпечити безперешкодний доступ на півострів міжнародним організаціям,
У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи.

Зеленський також нагадав, що декларація Кримської платформи відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій, а ще запросив до участі та каяття - Росію.

"Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника РФ. Скоріш за все, цей підпис буде на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – заявив президент

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Кримська платформа Оккупация Крыма Россия Володимир Зеленський Новини Украина
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