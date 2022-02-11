Кортеж Ярославського двічі переїхав загиблого у ДТП

Машина з кортежу олігарха після ДТП / УП

Жертву ДТП за участю кортежа олігарха Олександра Ярославського переїхали двічі. Це зробили перша і друга машина з кортежу.

Таку інформацію поширила "Українська правда" з посиланнаям на анонімів з МВС.

Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього співрозмовник УП стверджує, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

Також є інформація, що чоловік, який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Крім цього, журналіст Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

Розслідують кримінальне провадження за двома статтями – "Порушення правил безпеки дорожнього руху" та "Залишення в небезпеці", оскільки ніхто з учасників пригоди не намагався надати допомогу жертві.

Нагадаємо, опівночі 10 лютого на трасі між Харковом і Мартовим, де мешкає Ярославський, знайшли мертвого 50-річного чоловіка. На місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу Ярославського. Сам бізнесмен поспіхом вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.

Удень у поліції з’явилося повідомлення, що бізнесмена викличуть на допит як можливого учасника смертельної ДТП.

Ярославський дав коментар журналістам, що він спав удома в момент скоєння смертельного ДТП, а про саме ДТП за участі автівки зі свого кортежу дізнався зранку з новин.

Пізніше пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює Ярославський, видала пресреліз, де заявила, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав".

У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.