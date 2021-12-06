Коронавірусна хвиля в Україні почала спадати

Червоні зони - все / Анадолу

Київ та ще вісім областей України виходять із «червоної» зони 7 грудня

Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 7 грудня червоний рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

В уряді нагадали, що 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, зокрема – й у жовтій зоні. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян. Відтепер відвідувати громадські заклади у "жовтих" областях можна лише тим, хто отримав хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. Для цього потрібно пред'явити відповідний сертифікат або довідку. Також можна пред'явити негативний тест, зроблений упродовж 72 годин до часу відвідування або COVID-сертифікат про одужання.