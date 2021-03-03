Концепции устойчивого развития, которые должна принять каждая женщина

Девушки и женщины обладают уникальными возможностями для борьбы с изменением климата, сокращения экологического ущерба.

По информации ООН, женщины более привержены принципам экологической безопасности, чем мужчины.

Проявляется это не только в том, что они чаще отдают предпочтение экобрендам одежды или покупают органические гигиенические тампоны, а в регулярном поиске способов решения проблем токсичной окружающей среды. Инвестиции представительниц прекрасного пола в экологию приносят множество выгод семьям, странам.

Не стоит ждать экологических инициатив от корпораций — забота о природе должна начинаться с каждого дома. Краткий, но определенно эффективный список экологически чистых продуктов поможет в борьбе с изменением климата.

3 товара, соответствующие принципам устойчивого развития:

Бамбуковая зубная щетка. Регулярно меняя пластиковые щетки, мы напрямую способствуем скоплению небиоразлагаемых отходов. Изделия из бамбука — натурального антимикробного материала — экологичны и позволяют спасать окружающую среду, просто чистя зубы.

Органические гигиенические тампоны, прокладки. Коробка с обычными тампонами содержит почти столько же пластика, сколько пять пакетов. Биоразлагаемые изделия производятся из натурального хлопка без синтетических компонентов. Они не нарушают микрофлору и гипоаллергенны.

Шоппер для покупок. Полиэтиленовый пакет в среднем разлагается 500 лет, отравляя землю, грунтовые воды. Многоразовые тряпичные сумки — хорошая альтернатива, ведь долго используются и утилизируются естественным путем.

Где купить органические гигиенические тампоны и другие средства гигиены в Украине?

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