Компетентность риэлтора - залог успешной покупки квартиры

В условиях рыночной экономики важное значение приобретает понятие «компетентность» – профессиональная подготовка специалистов - риэлтеров. Покупатели квартир, принимая решение о покупке квартиры одновременно занимаются поиском помощника, на которого можно положиться - риэлтора.

Основные качества, на которые обращает внимание покупатель - профессиональная подготовка риэлтора, т.е. анализируется его “компетентность”. Что же такое “компетентность”, что мы понимаем под этим термином. Обосновывая понятие «компетентность» риэлтора мы подразумеваем одну из характеристик личности нашего помощника. Так что же такое «компетентность» - «область вопросов, в которой хорошо осведомлен» риэлтер. Компетентность - личные возможности риэлтора лица, его квалификация (знания, опыт), позволяющие ему предложить нам адекватные, по нашим запросам, квартиры, принимать участие в выборе квартиры, проверке документов т.е. вести профессиональную работу благодаря наличию знаний, навыков и большого опыта работы в отрасли.

И вот, мы, покупатели, идем на “рынок” искать себе “компетентного” риэлтора.

Большое количество сайтов о рынке риэлтерских услуг предоставляют нам ту или иную рыночную статистику для вынесения суждений о компетентности риэлтеров, рекомендации при выборе профессионала, а также рекомендации при выборе и покупке квартиры.

Высокое качество, добросовестность и прозрачность в работе риэлтора создает репутацию в основном не конкретному риэлтору, а всему рынку риэлтеров, к которому эта статистика относится. В результате возникает тенденция к уменьшению как среднего качества услуг, так и размеров рынка.

Как и почему это происходит?

Покупатель может попасться в сети демпинга продавца услуги, так как у недобросовестного риэлтора появляется стимул предлагать услуги по заниженной цене, не ставя в известность покупателя о неполном объеме услуг. Уже в ходе выполнения работ могут появиться “дополнительные” услуги, но уже по очень высокой цене. Все это влияет на качество работы.

Поэтому нужно изучать статистику и аналитику тех сайтов, которые предоставляют не обезличенную информацию, а и реестр риэлтеров, их рейтинги и отзывы покупателей. Например, такую информацию предоставляет сайт https://rieltor.ua .

В эпоху глобализации новых технологий специализированные профессиональные сайты это не просто страничка в интернете, а социальная, профессиональная экосистема для всех участников рынка. Такие экосистемы - будущее страны, в котором участвуют компании и общественные организации, все граждане без исключения, все заинтересованные в качественном рынке жилья.

В последние несколько лет по мере развития рынка недвижимости и ужесточения конкурентной борьбы покупатели, строители, риэлторы стали менять свое отношение к профессионализму на рынку: оно становится системным, квалифицированным, масштабным, непрерывным и ориентированным на долгосрочные планы.