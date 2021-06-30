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Компанія Apple відкрила офіс в Україні

Вчера, 21:18
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Дочекалися / Піксабей

Американська технологічна компанія Apple відкрила офіс в Україні, що дозволить їй безпосередньо ввозити техніку в країну.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів», - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.

Він також повідомив, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

Віце-прем'єр зазначив, що команда Мінцифри вже понад рік спілкується як з європейським, так і з американським офісами компанії щодо запуску нових послуг Apple для українських користувачів.

Нагадаємо, що в травні 2020 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Apple зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю в українській юрисдикції. Відповідний запис з'явився в державному реєстрі юросіб і фізосіб-підприємців. Датою реєстрації зазначено 15 квітня 2020 року, адресу офісу — IQ Business Center, директор компанії — Роман Гуменюк. При цьому, в самому реєстрі кінцевим бенефіціаром вказана Apple Inc.

Після цього в український офіс почали підшукувати персонал. Зокрема, в березні 2021 року Apple почала шукати аналітика непрямих податків і регіонального менеджера з персоналу.

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Михаил Федоров Технологии Apple Новини Украина
УНІАН
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