Команда київського Динамо вперше за 5 років не зганьбилась і стала чемпіоном

"Динамо" - чемпіон / ФК Динамо

Допоміг їм в цьому самий ненависний для київських уболівальників тренер в історії - румун Мірча Луческу, який є "батьком" сучасного "Шахтаря" - головного суперника чемпіонів.

Підопічні Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.

Це стало можливим після того, як в 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для "Шахтаря" і нарешті повернули чемпіонство в столицю.

Після 23 турів "Динамо" набрало 58 очок і на 13 пунктів випереджає "Шахтар", який у цьому турі програв "Олександрії".

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