Команда київського Динамо вперше за 5 років не зганьбилась і стала чемпіоном
"Динамо" - чемпіон / ФК Динамо
Допоміг їм в цьому самий ненависний для київських уболівальників тренер в історії - румун Мірча Луческу, який є "батьком" сучасного "Шахтаря" - головного суперника чемпіонів.
Підопічні Мірчі Луческу оформили чемпіонство за три тури до фінішу.
Це стало можливим після того, як в 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для "Шахтаря" і нарешті повернули чемпіонство в столицю.
Після 23 турів "Динамо" набрало 58 очок і на 13 пунктів випереджає "Шахтар", який у цьому турі програв "Олександрії".
Чемпіонство "Динамо": цифри та факти
- "Динамо" в 16-те в історії виграло чемпіонат України. Це рекордний показник.
- "Динамо" стало чемпіоном України вперше з 2016 року і в своєму першому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни перервали гегемонію "Шахтаря".
- У "Динамо" тепер 37 титулів, здобутих за час незалежності України (16 чемпіонських титулів, 12 Кубків України і 9 Суперкубків України). Кияни на два трофеї випереджають "Шахтар" (13 чемпіонських титулів, 13 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА).
- Мірча Луческу вдев'яте в кар'єрі став чемпіоном України, вигравши золоті медалі з обома українськими грандами. Він перший тренер, якому вдалося виграти чемпіонство і з "Шахтарем", і з "Динамо". Всього в активі 75-річного Луческу тепер 34 трофеї в кар'єрі.
- "Динамо" може оформити "золотий дубль" в сезоні, якщо 13 травня обіграє "Зорю" у фіналі Кубка України.
- Разом з чемпіонським титулом "Динамо" завоювало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2021-2022.
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