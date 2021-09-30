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Колишній президент Франції Саркозі отримав ще один рік ув'язнення

13:05
Доля корупціонера - фото 1
Доля корупціонера / RFI

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже вдвічі більше від дозволеної межі.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер - Республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, з яких шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про 1 рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета. Які попередній термін.

У будь-якому випадку він навряд чи відразу потрапить до в’язниці, оскільки очікується, що він оскаржить вирок.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії. До речі, в цій справі фігурували й Юлія Тимошенко, але її зв'язки з режимом Каддафі нікого чомусь не цікавлять.

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Франция Коррупция Юлия Тимошенко Новини Мир
Європейська правда
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