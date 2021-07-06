Колишній царьок Хмельниччини отримав 9 років за хабар

Пан Солодкий попався на гарячому / ОГПУ

У Хмельницькій області засудили до 9 років позбавлення волі за хабар в $17,2 тис. екс-голову РДА Віктора Солодкого, якому повідомили про підозру в 2018 році.

Вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області призначено Віктору Солодкому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки і конфіскацією майна.

Про гучну "посадку" рапортує Офіс генерального прокурора.

У суді доведено, що колишній глава Полонської райдержадміністрації Хмельницької області з березня по серпень 2018 вимагав та отримав від представника підприємства $17,2 тис.

Солодкий Віктор Володимирович. Фото з сайту Полонської районної державної адміністрації

Неправомірної вигоди за винесення розпорядження про виготовлення і затвердження технічної документації із землеустрою, а також за укладення договорів оренди земельних ділянок на 94 гектари для ведення сільського господарства строком на 10 років.

Вирок суду ще не набув чинності.

Зазначимо, що Солодкого затримали 21 серпня 2018 року у його ж кабінеті, коли він отримував частини хабара в розмірі 15700 доларів. Всього ж він планував хапнути 32 900 доларів.