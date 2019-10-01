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Коктейль з вишуканої музики та напоїв – в Україні відбувся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest

18:50
Коктейль з вишуканої музики та напоїв – в Україні відбувся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest - фото 1

20-22 вересня на узбережжі Чорного моря відбувся 19-й Міжнародний фестиваль Odessa JazzFest.

Свої авторські програми для гостей підготували джазові виконавці з України та 12 інших країн світу, які виступали на двох локаціях: на сцені архітектурної пам’ятки міста – Одеської філармонії – та під відкритим небом у Літньому театрі Міського саду, повідомляє 24 канал. Запальною музикою глядачі насолоджувались під вишукані напої партнера свята легендарного бренду KOKTEBEL.

Джаз та коньяк – це два витончені види мистецтва, які доповнюють вишуканість один одного. Ми дуже раді, що KOKTEBEL підтримує саме наш джазовий фестиваль,
– зазначає Наталія Ертнова, генеральний продюсер фестивалю Odessa JazzFest.

Цьогоріч фестиваль поєднав у собі різноманітні характери сучасного джазу з Німеччини, Італії, Греції, Франції та Туреччини. Традиційними для Odessa JazzFest стали й виступи одеситів, які досягли успіхів у світі. Одним з них був блюзмен Олександр Раков, який багато років тому підкорив аудиторію Австралії.

Море та джаз під відкритим небом –​ відбувся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest / дивіться відео 24 каналу

Одним з хедлайнерів фестивалю став проект Trio Ivoire відомого німецього піаніста та композитора Ханса Людеманна.

На цьогорічному фестивалі ми зіграємо не традиційну музику. Разом з колегами ми об'єднались і створили абсолютно новий проект, сподіваємось, що слухачі отримали справжнє задоволення від нашого нового погляду на джаз,
– розповів Ханс Людеманн.

Сприяти популяризації джазу вже стало доброю традицією для бренду KOKTEBEL. Його представники планують і надалі підтримувати джазові свята. І обіцяють наступного року ще більш вишуканий коктейль із гарної музики та витончених коньяків KOKTEBEL, створених за класичною технологією.

 

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