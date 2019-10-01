Коктейль з вишуканої музики та напоїв – в Україні відбувся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest
20-22 вересня на узбережжі Чорного моря відбувся 19-й Міжнародний фестиваль Odessa JazzFest.
Свої авторські програми для гостей підготували джазові виконавці з України та 12 інших країн світу, які виступали на двох локаціях: на сцені архітектурної пам’ятки міста – Одеської філармонії – та під відкритим небом у Літньому театрі Міського саду, повідомляє 24 канал. Запальною музикою глядачі насолоджувались під вишукані напої партнера свята легендарного бренду KOKTEBEL.
– зазначає Наталія Ертнова, генеральний продюсер фестивалю Odessa JazzFest.
Цьогоріч фестиваль поєднав у собі різноманітні характери сучасного джазу з Німеччини, Італії, Греції, Франції та Туреччини. Традиційними для Odessa JazzFest стали й виступи одеситів, які досягли успіхів у світі. Одним з них був блюзмен Олександр Раков, який багато років тому підкорив аудиторію Австралії.
Море та джаз під відкритим небом – відбувся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest / дивіться відео 24 каналу
Одним з хедлайнерів фестивалю став проект Trio Ivoire відомого німецього піаніста та композитора Ханса Людеманна.
– розповів Ханс Людеманн.
Сприяти популяризації джазу вже стало доброю традицією для бренду KOKTEBEL. Його представники планують і надалі підтримувати джазові свята. І обіцяють наступного року ще більш вишуканий коктейль із гарної музики та витончених коньяків KOKTEBEL, створених за класичною технологією.