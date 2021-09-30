Книга Бобы Фетта: дата выхода, аткеры и сюжет сериала

Боба вернулся / Disney+

Платформа Disney+ объявила дату премьеры нового сериала по вселенной Звездных войн - "Книга Бобы Фетта", рассказывающего о приключениях легендарного антигероя из оригинальной трилогии Джорджа Лукаса.

Дата выхода

Сериал «Книга Бобы Фетта», который станет спин-оффом «Мандалорца», выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 29 декабря. Об этом стало известно из твиттера платформы.

Постер

Там же опубликовали первый постер кинопроекта. На нем можно увидеть вооруженного главного героя шоу, сидящего на массивном троне в некоем мрачном пространстве. Этот трон ранее принадлежал Джаббе Хатту - криминальному боссу планеты Татуин.

Трейлер

Книга Бобы Фетта 2021 - смотреть трейлер онлайн:

Сюжет

Сериал расскажет о том, как охотник за головами Боба Фетт вместе со своей помощницей Феннек Шанд прибудет на Татуин и заявит о своих правах на территорию, которой когда‑то управлял Джабба Хатт и его преступный синдикат.

Действие развернется одновременно с событиями, описанными в "Мандалорце". Сюжеты двух шоу будут связаны — настолько, что создатели называют новый сериал «сезоном 2.5» «Мандалорца».

Актеры

Главную роль в «Книге Бобы Фетта» исполняет Темуэра Моррисон, который сыграл отца Бобы в фильме «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов: а также отметился камео во втором сезоне "Мандалорца". Роль Шанд досталась актрисе Вэнь Минна. Одним из продюсеров проекта выступил Роберт Родригес.