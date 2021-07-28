Климатическая техника для комфорта в доме: что это и как работает

Современная климат техника для дома представляет собой целый комплекс оборудования, предназначенного для создания комфортных условий в помещении, создавая в нём оптимальную температуру воздуха и необходимую влажность.

Часто люди путают холодильную технику с климатической. У этих двух видов есть свои различия. Основной задачей климатической техники является создание комфортных условий на всей площади помещения, холодильная же техника работает лишь в замкнутом пространстве.

Зачем нужна бытовая климатическая техника

Принцип действия всей климатической техники, посмотреть варианты таких устройств можно на специализированных площадках в сети Интернет, заключается в поддержании оптимальных условий для работы и отдыха человека. Задаются такие условия при помощи программного обеспечения, встроенного в устройства. В зависимости от вида техники, цены на них могут существенно отличаться. В магазинах предложен большой выбор товаров данной категории и всех их можно разделить на несколько групп, о которых подробнее поговорим ниже. Это:

обогреватели (предназначены для быстрого обогрева температуры и её поддержания);

бытовые вентиляторы (являются альтернативным вариантом сплит-систем, помогают охладить воздух за счёт холодной воздушной массы);

увлажнители, ионизаторы и очистители (позволяют очистить воздух от аллергенов и сделать микроклимат в помещении более приятным);

кондиционеры (с их помощью можно регулировать температурный режим в помещении);

метеоаппаратура (позволяет демонстрировать параметры среды в помещении и на улице);

водонагреватели (обеспечивают помещение горячим водоснабжением).

Выбор климатической техники напрямую зависит о требован й и пожеланий покупателя.

Какое климатическое оборудование бывает

Вся климатическая техника представлена в большом ассортименте Благодаря разнообразию можно создать идеальный микроклимат в любом помещении, независимо от погодных условий, от наличия/отсутствия инженерных коммуникаций. Современное оборудование отличается привлекательным дизайном, благодаря чему установка климатических устройств не нарушает внутренний интерьер жилого или офисного помещения. Кроме того техника отличается мобильностью и может быть как стационарной, так и передвижной.

Вентиляция помещений

Чистый и свежий воздух – это залог вашего здоровья. Чистота воздуха является актуальным вопросом для крупных городов, где воздух постоянно загрязняется выбросами производственных предприятий, большим количеством транспорта и бытовой пылью, пылью от строительного мусора. Для того чтобы очистить воздух в помещении, многие открывают окна, однако, такой способ не является эффективным, так как через окна также проникает пыль и грязь с улицы.

Вентиляционные системы приточно-вытяжного типа обеспечивают постоянный приток воздуха с улицы, проходящего через очистительные системы, который, в свою очередь, попадает в помещение. Выбирая вентиляционную систему, особое внимание следует обратить не только на качество фильтров, но и на их количество, что обеспечит эффективную работу устройства.

Кондиционирование

Кондиционеры, сплит-системы – наиболее распространённая климат техника во всём мире. Хороший кондиционер способен эффективно и быстро охладить или нагреть воздух в помещении. Профессиональные системы состоят из двух блоков, один из которых устанавливается в помещении, а второй – на улице. Таким образом, шум от работы устройства не проникает внутрь. Более современные модели могут быть дополнены функциями очистителя и ионизатора, устройство может быть дополнено возможностью установки автоматического режима и удалённым управлением, а также функцией самодиагностики.

Выбирая кондиционер или сплит-систему, особе внимание следует уделить качеству очищающих фильтров. В зависимости от типа устройства в систему могут устанавливаться фильтры для очистки, плазменные фильтры, электростатические или антибактериальные. Все представленные виды отлично справляются со своими задачами, однако, требуют систематической чистки.

Отопление жилья

Вопрос обогрева помещения в межсезонный период весьма актуален. До того момента пока центральное отопление не будет включено, помещение нуждается в дополнительном обогреве. Конвекторы, обогреватели призваны решать эту задачу. Обогрев помещений электрическими обогревателями обеспечивается за счёт циркуляции воздуха в помещении. Среди недостатков такого оборудования стоит выделить способность сжигать кислород, поэтому не рекомендуется использовать их в круглосуточном режиме.

Современные системы могут быть как стационарными, так и передвижными. Отличаются компактными размерами, безопасны в процессе эксплуатации. Современные брендовые модели могут быть оснащены специальными датчиками отключения и опрокидывания, терморегулятором, воздушной заслонкой и прочими устройствами.

Воздухоочистное оборудование

Современное климатическое оборудование для дома включает в себя и оборудование для очищения воздуха, обеспечивающее благоприятный и комфортный микроклимат в помещении, безопасный для здоровья.

Увлажнители используются в помещениях, где наблюдается пониженный уровень влажности. Особенно актуальна эта проблема в сезон отопления. Сухой воздух нередко является причиной различных заболеваний. Увлажнители могут быть ультразвуковыми и испарительными.

Осушители относятся к ещё одному виду климатической техники. Предназначено для очистки и оптимизации воздуха. Используется для увлажнения воздуха.

Ионизаторы являются незаменимыми устройствами как для установки дома, так для офисных помещений. Такие устройства идеальны для квартир, в которых проживают дети. С помощью ионизатора можно минимизировать количество аллергенов, находящихся в воздухе. Ионизированный воздух позволит забыть о постоянной усталости.

Очистители, как и ионизаторы, являются незаменимым устройством, предназначенным для очистки воздуха от различных примесей.

Как видно, большой выбор климатической техники позволяет решить ряд актуальных проблем, связанных с качеством воздуха и микроклиматом в помещениях.

Какая климатическая техника нужна именно вам

Разумеется, что большой выбор климатической техники для дома нередко ставит покупателей в тупик. Появляется много вопросов. Какое устройство подойдёт именно вашему дому? Какой тип устройства выбрать, чтобы оно не нарушало внутреннего пространства, но при этом приносило пользу? На самом деле выбор климатической техники не так уж и сложен. Воспользовавшись некоторыми рекомендациями, можно приобрести нужное и полезное устройство, которое позволит создать максимально комфортную атмосферу в доме или на работе.

Выбор устройств зависит от места, где вы проживаете. Если жилое или офисное помещение находится рядом с промышленными зонами, обязательно потребуются очистители и ионизаторы.

Если вентиляционная система дома не справляется, стоит подумать об установке компактных принудительных вентиляционных систем.

Если в помещении летом очень жарко, а зимой холодно, справиться с проблемой может кондиционер или сплит-система.

Волнует постоянное отключение горячей воды? Установите водонагреватель.

Сегодня есть всё для того, чтобы создать комфортную атмосферу в любом помещении!