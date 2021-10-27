Київський завод «Більшовик» пішов з молотка за 1,43 мільярда гривень

Фонд держмайна на аукціоні з приватизації 27 жовтня продав київський завод «Більшовик». Власником руїн практично у центрі столиці України стала команія багатія Василя Хмельницького.

«Аукціон з приватизації АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик») вдало завершено з переможною ставкою в розмірі 1 429 017 000 грн», - повідомляє Фонд.

У відкритих онлайн-торгах за право власності на цей об'єкт «великої приватизації» змагалися троє учасників, які збільшили вартість заводу зі стартових 1,389 млрд грн на 40 млн грн.

Переможцем аукціону стала компанія «Дженерал Комерс», пов'язана із групою UFuture бізнесмена Василя Хмельницького.

Онлайн аукциону 27 жовтня 2021 року:

ТОВ «Дженерал Комерс» зареєстровано у Києві в 2018 році, статутний капітал - 4,1 тис. грн. Керівник - Ігор Хижняк. Власниками компанії вказані Володимир Довгополов, кіпрська компанія «АБ Піллар Холдінгз Лімітед» та інвестфонд «Ларам Систем» (Київ). За даними YouControl, компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Переможець аукціону тепер має підписати всі передбачені законодавством документи. Процедура передбачає 10 днів на підписання договору, 30 днів на сплату зазначеної суми, а також узгодження Антимонопольного комітету.

«Цей аукціон є реальним результатом курсу на проведення прозорої приватизації. Тепер вступають в дію умови приватизації̈, які гарантують захист інтересів працівників та подальший̆ розвиток підприємства - всі заборгованості будуть погашені, а інвестиції в модернізацію активів є чіткою вимогою», - зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.