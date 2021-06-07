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Київський університет позбавив Лукашенка почесного звання

Вчера, 18:12
Лукашенко покараний - фото 1
Лукашенко покараний

Білоруського президента Олександра Лукашенко позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідне рішення ухвалила вчена рада.

Про це в Facebook повідомила член вченої ради КНУ Марія Горбань.

"Вітаю університет! Нарешті! Лукашенка позбавили почесного звання доктора КНУ!", - відзначила вона.

Згідно з результатами голосування, 55 членів вченої ради підтримали позбавлення звання, 1 утримався і 1 проголосував проти.

Київський університет позбавив Лукашенка почесного звання - фото 208167

Зазначимо, минулого тижня ректор КНУ Володимир Бугров на форумі "Україна 30" говорив, що Лукашенка позбавлять почесного звання на засіданні вченої ради.

Лукашенко отримав почесне звання у 2009 році, але за цей час повністю дискредитував себе й не має жодного права на високу відзнаку.

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Александр Лукашенко Киев Новини Украина
РБК-Україна
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