Київський університет позбавив Лукашенка почесного звання

Лукашенко покараний

Білоруського президента Олександра Лукашенко позбавили звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідне рішення ухвалила вчена рада.

Про це в Facebook повідомила член вченої ради КНУ Марія Горбань.

"Вітаю університет! Нарешті! Лукашенка позбавили почесного звання доктора КНУ!", - відзначила вона.

Згідно з результатами голосування, 55 членів вченої ради підтримали позбавлення звання, 1 утримався і 1 проголосував проти.

Зазначимо, минулого тижня ректор КНУ Володимир Бугров на форумі "Україна 30" говорив, що Лукашенка позбавлять почесного звання на засіданні вченої ради.

Лукашенко отримав почесне звання у 2009 році, але за цей час повністю дискредитував себе й не має жодного права на високу відзнаку.