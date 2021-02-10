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Київ зачиняє всі школи і дитсадки - причина добре відома

Вчера, 19:04
Сніг відмінив уроки - фото 1
Сніг відмінив уроки / КМДА

Міська влада столиці України визнала, що не може подолати сили сніжної стихії, а тому вирішила зробити маленьке свято дітям та школярам.

Влада Києва оголосила, що 11 і 12 лютого всі дитячі садки і школи міста будуть закриті. Рішення аргументували тим, що в найближчі дні погодні умови погіршаться, а кількість опадів збільшиться.

"Техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні невтішний", - заявив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За його словами, припинення очного навчання допоможе розвантажити автошляхи міста.

"У Києві... загальна кількість педагогічного персоналу разом з дітьми - майже 500 тисяч осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему", - сказав Мондрієвський.

Водночас в КМДА кажуть, що педагоги готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Наприкінці минулого тижня Укргідрометцентр оголосив штормове попередження та перший рівень небезпеки у значній частині країни.

Погода погіршилася через циклон, що прийшов із заходу.

Автошляхи Києва потерпають через снігопад вже другий день поспіль.

Сильний снігопад синоптики прогнозують тут і у найближчі дві доби.

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