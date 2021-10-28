Київ потрапив у "червону зону" ковідного карантину. Хто там ще

Увага, карантин! / фейсбук Кличка

Влада Києва вимушено відреагувала на постійне погіршення ситуації з COVID-19. Для того, щоб зменшити наплив важкохворих до лікарень, у місті вводять додаткові протиепідеміологічні заходи. Діятимуть вони з 1 листопада.

За словами мера столиці Віталія Кличка, уряд має ввести Київ у червону зону карантину. Однак навіть без рішення Кабміну місто посилює карантин.

Для всіх навчальних закладів після канікул навчальний режим відновиться лише у дистанційному режимі.

Як житиме Київ під час посиленого карантину

За словами мера, під час своєрідного локдауну всі державні та приватні організації можуть працювати лише за наявності на 100% вакцинованого персоналу.

Лише щеплені мешканці столиці, або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати:

кафе;

ТРЦ;

спортзали;

кінотеатри;

супермаркети та магазини, а також інші заклади.

Дитячі садочки працюватимуть лише за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт перевозитиме лише щеплених

Мер також наголосив, що транспорт у столиці курсуватиме за графіком, однак користуватись ним можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть поліцейські у вибіркових пасажирів.

Київ не є особливим. Ситуація з ковідом невтішна по всій країні. Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

З 15 жовтня червона зона карантину діє у Херсонській області, з 18 жовтня – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях, з 23 жовтня – у Сумській області, з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській.

Вже з 30 жовтня обмеження червоної зони розширять на Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.