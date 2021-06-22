Київ накрив «Астраханський суховій»

«Астраханський суховій» в столиці України / Укрінформ

За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій».

Явище зачепило місто Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

«За результатами моніторингу якості повітря за 22 червня 2021 року на двох автоматизованих постах спостереження у Києві було зафіксовано підвищення концентрацій пилу (тверді речовини фракцій РМ 2,5 та РМ 10): пост спостереження № 4 (вул. Вербицького 26) у Дарницькому районі; пост спостереження № 8 (Харківське шосе, 7/1) у Дніпровському районі», - йдеться у повідомленні.

Шкідливі речовини накопичуються з більшою або меншою інтенсивністю в атмосфері міста залежно від метеорологічних умов: температури повітря, швидкості вітру та атмосферного тиску.

В атмосфері постійно відбувається перемішування повітря – так звана турбулентна дифузія. Вона виникає завдяки різким змінам швидкості вітру, концентрацій речовин тощо.

Завдяки змішуванню шкідливі речовини не тільки переносяться вітром за межі міста, а й підіймаються у верхні шари атмосфери.

Якщо температура повітря стрімко зростає, то це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднюючим речовинам підійматися вгору.

За період із 14 до 22 червня 2021 року, за даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, середньодобова температура у Києві підвищилась з 18℃ до 25,2℃.

Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни.

За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.