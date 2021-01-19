Кислородные концентраторы в 2021 году останутся по-прежнему востребованными

Кажется, из-за коронавирусной инфекции уже все наслышаны о необходимости кислородных концентраторов. Однако, это, в первую очередь, прибор медицинский, который выделяет из атмосферного воздуха кислород, поэтому лучше еще раз уточнить его необходимость и все нюансы применения.

Кому необходим концентратор кислорода?

Кислородный концентратор, в первую очередь, необходим людям, страдающим от различных заболеваний органов дыхания, таких как бронхиальная астма, хронические заболевания легких прочее.

Но сейчас, в условиях COVID-19, кислородный концентратор используют пациенты с незначительно выраженной дыхательной недостаточность и при этом находятся на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Он, в свою очередь, и расписывает сеансы кислородной терапии, учитывая состояние больного. Многие из тех, кто переболел «ковидом», имеют в разной степени повреждения легких и проблемы с низкой сатурацией крови. В этом случае просто необходима кислородная поддержка.