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Кислородные концентраторы в 2021 году останутся по-прежнему востребованными

10:00
Кислородные концентраторы в 2021 году останутся по-прежнему востребованными - фото 1

Кажется, из-за коронавирусной инфекции уже все наслышаны о необходимости кислородных концентраторов. Однако, это, в первую очередь, прибор медицинский, который выделяет из атмосферного воздуха кислород, поэтому лучше еще раз уточнить его необходимость и все нюансы применения.

Кому необходим концентратор кислорода?

Кислородный концентратор, в первую очередь, необходим людям, страдающим от различных заболеваний органов дыхания, таких как бронхиальная астма, хронические заболевания легких прочее.

Но сейчас, в условиях COVID-19, кислородный концентратор используют пациенты с незначительно выраженной дыхательной недостаточность и при этом находятся на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Он, в свою очередь, и расписывает сеансы кислородной терапии, учитывая состояние больного. Многие из тех, кто переболел «ковидом», имеют в разной степени повреждения легких и проблемы с низкой сатурацией крови. В этом случае просто необходима кислородная поддержка.

Кислородные концентраторы в 2021 году останутся по-прежнему востребованными - фото 206855

Концентратор кислорода и здоровье

Наличие домашнего концентратора и его применение по назначению мгновенно оказывает положительный эффект на физическое и психическое состояние человека, регулирует его умственную сферу. Вы можете дышать очищенным воздухом, используя специальную маску, подсоединенную к устройству, а также самостоятельно готовить кислородные коктейли на основе натуральных соков и отваров трав, которые пьют с удовольствием и взрослые, и дети.

В домашних условиях терапия кислородная показана людям, живущим в районах с плохой экологией, работающим в многолюдных помещениях. Полезно дышать кислородом в период адаптации при смене климата на высокогорный.

Влияние чистого кислорода на организм человека бесценно, особенно, в условиях проживания в крупном городе. Дыхание кислородом полезно как общеукрепляющее средство для организма при хронических заболеваниях внутренних органов. Поэтому - нет сомнений, кислородные концентраторы в 2021 году будут по-прежнему востребованными.

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