Кислородные концентраторы в 2021 году останутся по-прежнему востребованными
Кажется, из-за коронавирусной инфекции уже все наслышаны о необходимости кислородных концентраторов. Однако, это, в первую очередь, прибор медицинский, который выделяет из атмосферного воздуха кислород, поэтому лучше еще раз уточнить его необходимость и все нюансы применения.
Кому необходим концентратор кислорода?
Кислородный концентратор, в первую очередь, необходим людям, страдающим от различных заболеваний органов дыхания, таких как бронхиальная астма, хронические заболевания легких прочее.
Но сейчас, в условиях COVID-19, кислородный концентратор используют пациенты с незначительно выраженной дыхательной недостаточность и при этом находятся на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Он, в свою очередь, и расписывает сеансы кислородной терапии, учитывая состояние больного. Многие из тех, кто переболел «ковидом», имеют в разной степени повреждения легких и проблемы с низкой сатурацией крови. В этом случае просто необходима кислородная поддержка.
Концентратор кислорода и здоровье
Наличие домашнего концентратора и его применение по назначению мгновенно оказывает положительный эффект на физическое и психическое состояние человека, регулирует его умственную сферу. Вы можете дышать очищенным воздухом, используя специальную маску, подсоединенную к устройству, а также самостоятельно готовить кислородные коктейли на основе натуральных соков и отваров трав, которые пьют с удовольствием и взрослые, и дети.
В домашних условиях терапия кислородная показана людям, живущим в районах с плохой экологией, работающим в многолюдных помещениях. Полезно дышать кислородом в период адаптации при смене климата на высокогорный.
Влияние чистого кислорода на организм человека бесценно, особенно, в условиях проживания в крупном городе. Дыхание кислородом полезно как общеукрепляющее средство для организма при хронических заболеваниях внутренних органов. Поэтому - нет сомнений, кислородные концентраторы в 2021 году будут по-прежнему востребованными.