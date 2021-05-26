Кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer стала частиною імперії Джефа Безоса

MGM стає частиною Amazon

Компанія Amazon оголосила про придбання кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer, щоб збільшити амбіції свого стрімінгового сервісу. Головним активом MGM вважаються права на Джеймса Бонда.

Ціна питання складає 8,45 мільярда доларів.

Це друга за величиною покупка в історії компанії після угоди про купівлю мережі супермаркетів Whole Foods за 13,7 мільярда доларів в 2017 році.

Ось як прокоментував цю подію старший віце-президент Prime Video і Amazon Studios Майк Хопкінс: "Справжня фінансова цінність цієї угоди - скарбниця інтелектуальної власності в великому каталозі, який ми плануємо переосмислити і розвинути разом з талановитою командою MGM".

Таким чином до Amazon перейшли права на багато франшизи, в числі яких "Джеймс Бонд", "Роккі", "Робокоп", "Розповідь служниці" і "Фарго". До того ж MGM належить кабельна мережа Epix c поруч популярних реаліті-шоу.

Однак компанії доведеться узгоджувати деякі рішення з Eon Productions, яка теж частково володіє бондіаною.

Всього у бібліотеці MGM більше 4000 фільмів та 17 000 різних телешоу, права на які тепер перейдуть до Amazon.