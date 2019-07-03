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Киевский суд отменил реформу "Укрпочты"

23:00
Судьи отменили стратегию развития "Укрпочты" - фото 1
Судьи отменили стратегию развития "Укрпочты"

Окружной админсуд Киева пытается тягаться с Барышевским по уровню идиотизма, но безнадежно проигрывает. Видимо, киевляне не так часто теряют паспорта, чтобы нашедшие их могли подавать иски к служителям Фемиды.

Впрочем, не смотря на отставание от своих коллег, судьи ОАСК старательно пытаются сократить разрыв в этом унизительном соревновании.

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Так, в среду, 2 июля, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил о том, что стараниями киевских судей был признан противоправным приказ мининфраструктуры об открытии мобильных отделений неповоротливого монополиста.

Теперь вместо одного передвижного отделения на несколько маленьких населенных пунктов "Укрпочта" снова будет обязана понаоткрывать кучу бесполезных. Вместо раздачи одной зарплаты в 8 тысяч гривен огранизации придется отлистывать множеству, но по тысяче, за треть ставки.

"Суд обязал Мининфраструктуры и "Укрпочту" возобновить работу стационарных отделений в малых селах, отменить стратегию развития "Укрпочты", а также уволить начальников отделений и снова набрать, но уже с намного меньшими зарплатами, за счет раздувания штата", - подчеркнул Смелянский.

Постановление суда пока еще не вступило в силу, поэтому чиновники собираются идти в апелляцию. Увенчаются ли их старания успехом, неизвестно, ведь наши суды в последнее время принимают совершенно неадекватные решения.

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Укрпочта суд реформа Министерство инфраструктуры Новости Украина
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