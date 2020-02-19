Киевские аферисты продают квартиры в недострое, который обязаны снести

Острожно, афера / БЕЗ ТАБУ

Многострадальный столичный недострой - ЖК «Шевченковский квартал» - вновь ожил, чтобы “обилетить” свежую порцию доверчивых и немного жадных людей.

На “замороженной” вот уже несколько лет высотке 18 февраля 2020 появилась реклама нового “лохотрона”. Она призывает покупать квартиры в ЖК «Шевченковский квартал». Реклама размещена в нарушение законов и предписаний городских властей, но это совсем не главное - дело в том, что это прямое приглашение поучаствовать в афере.

Строительство ЖК «Шевченковский квартал» признано незаконным, более того, стройка остановлена уже несколько лет, а имущество ЖК второй год как арестовано. Под судом также и люди из компании застройщика - ООО «ПКФ «Фарбы Украины» - участники аферы, жертвами которой стали сотни киевлян, столичный ВУЗ, на чьей земле мошенники возвели архитектурный монстр, а также жители окрестных домов, имеющие неудовольствие созерцать данный недострой.

ЖК «Шевченковский квартал - каким он никогда не будет

Детально о скандальной афере писали журналисты издания "Слово и Дело".

В марте 2015 года Киевсовет своим решением запретил застройщику ООО «ПКФ «Фарбы Украины» продолжать строительство ЖК «Шевченковский квартал» и продавать квартиры.

В 2017 году Киевский апелляционный админсуд постановил снести две секции ЖК «Шевченковский квартал» из четырех запланированных. На данный момент их три.

Коллегия судей в 2017 установила, что строительство может составлять общественную угрозу жизни и здоровью людей, повышенную опасность для окружающей среды, поскольку отсутствуют данные о том, что здание имеет надлежащую прочность, устойчивость и эксплуатационную надежность. Кроме того, земельный участок, на котором возвели две секции, частично охватывает санитарно-защитную зону от железной дороги, на которой строительство запрещено.

Естественно, решение суда не выполняется. Более того, теперь застройщик пытается привлечь новых “терпил”.

Скандальный ЖК вновь ищет доверчивых граждан / Фото - БЕЗ ТАБУ

В своей время это дом начинал строить скандально известный Анатолий Войцеховский и его бизнес-партнер Олег Репа. Они подали в Государственную архитектурно-строительную инспекцию декларацию о начале строительных работ с заведомо ложными сведениями.

10 апреля 2019 года Олега Репу задержала полиция по делу о махинациях с ЖК, суд постановил выпустить афериста под залог в 7 миллионов, однако тот ушел на затяжной больничный. В декабре 2019 дело об афере наконец направлено в суд и в ближайшее время будет рассмотрено. Олегу Репе и его сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы.

При этом реклама проблемного ЖК активно крутится в интернете, а теперь еще и не стенах недостроя. По информации инвесторов скандального строительства, привлечение новых денег необходимо застройщику для решения своих проблем с законом, а также финансирования другого своего недостроя - ЖК Rich House.