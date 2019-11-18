Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО

Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО

В воскресенье, 17 ноября, в столичном зале игровых автоматов произошла резня.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как передает источник, инцидент приключился около 21: 00 в одном из МАФов на ул. Галицкой на Подоле.

Неизвестный нанес удар ножом одному из игроков ногу, попав в артерию. У пострадавшего началось сильное кровотечение. О предполагаемых мотивах преступника пока ничего не сообщается.

К счастью, пострадавшего быстро госпитализировали - оперативно на месте работала "Скорая". Он потерял много крови, но будет жить.

Нападавшего ищут.

Напомним, в Кировоградской области обычный пьяный конфликт мужчины с соседями обернулся настоящей резней. По данным полиции, брат преступника поссорился с односельчанами из-за своей жены, после чего на разборки с ними и отправился 17-летний подросток. Что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ.