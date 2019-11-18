Атака в Керченском проливе Владимир Зеленский война на Донбассе

Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО

08:37
Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО - фото 1
Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО

В воскресенье, 17 ноября, в столичном зале игровых автоматов произошла резня.

Подростки в Киеве устроили резню из-за нетрадиционной ориентации

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО - фото 191436

Как передает источник, инцидент приключился около 21: 00 в одном из МАФов на ул. Галицкой на Подоле.

Неизвестный нанес удар ножом одному из игроков ногу, попав в артерию. У пострадавшего началось сильное кровотечение. О предполагаемых мотивах преступника пока ничего не сообщается.

Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО - фото 191434

К счастью, пострадавшего быстро госпитализировали - оперативно на месте работала "Скорая". Он потерял много крови, но будет жить.

Нападавшего ищут.

Киевлянин пошел поиграть и попал под нож – жуткие ФОТО - фото 191439

Напомним, в Кировоградской области обычный пьяный конфликт мужчины с соседями обернулся настоящей резней. По данным полиции, брат преступника поссорился с односельчанами из-за своей жены, после чего на разборки с ними и отправился 17-летний подросток. Что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев Национальная полиция Новости Украина
Киев оперативный
powered by lun.ua
Другое на тему
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли - СМИ - фото 1
Россия ВЕРНУЛА захваченные украинские корабли (ДОПОЛНЕНО)
13:20
ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно? - фото 1
ГБР составило проект подозрения Порошенко. Что известно?
11:30
Пристайко назвал "альтернативу" Минским соглашениям - фото 1
Пристайко назвал "замену" Минским соглашениям
09:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
Вчера, 19:00
Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» - фото 1
Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар
Вчера, 17:00
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
15 ноября, 09:30
Загрузка...