Кеноби: Сериал про джедая получил крутого шоураннера

Магистр Кеноби вернется на экраны не раньше 2021 года / Lucasfilm

Мини-сериал про учителя Люка Скайвокера и его отца Энакина - прославленного джедая Оби-вара Кеноби обрастает мясом и новыми идеями.

Только Оби-Ван

Как известно, долгое время у проекта был лишь один Юэн МакГрегор. Шотландский актер, сыгравший Оби-вана Кеноби в трилогии приквелов, еще в 2019 году подтвердил свое участие (еще бы). Однако долгое время ситуация с сериалом оставалась тайной, покрытой мраком.

В апреле 2020 ситуация начала проясняться.

Шоураннер

По данным Variety, к работе над сериалом присоединился сценарист Джоби Харольд, который буде куратором проекта. Для него это сериальный дебют, однако новичокм этого мучину не назвать.

Ранее Харольд работал над не самым удачным «Мечом короля Артура» от Гая Ричи и пока неивестно какой «Армией мертвецов» Зака Снайдера. Наряду с Джеймсом Вандербитлом его выбрали одним из кураторов грядущего переосмысления франшизы «Трансформеры». Кроме того, ранее он выступил исполнительным продюсером вполне себе годного третьего «Джона Уика».

Сценарист заменит Хуссейна Амини, что покинул шоу в январе 2020. После не пойми чего, также известного, как Звездные войны 9, значимость сценария студией поставлена во главу угла. Слишком много на кону.

Дата выхода

По словам Кэтлин Кеннеди, съёмки стартуют, когда будут готовы сценарии. И первоначально они должны были стартовать летом 2020, но в январе, ещё до пандемии, Lucasfilm попрощалась с Амини, первым сценаристом. Текст решили переписать, а съемки перенести на зиму 2020/2021.

"Его просто перенесли на следующий год, вот и всё. Сценарий действительно хорош. Я думаю, после выхода IX эпизода в Lucasfilm захотели взять больше времени на дописывание сценария. По-крайней мере, кажется так, что они хотят потратить больше времени на правки", - так прокоментировал ситуацию Юэн МакГрегор.

Напомним, что в настоящее время ведется разработка еще одного серила по вселеной Звездных войн - это история разведчика повстанцев Кассиана Андора в исполнении Диего Луны. Ну, а пробным блином, который не вышел комом, стал сериал "Мандалорец". Первый сезон проекта вышел осенью 2019 года, второй ожидается в ноября 2020, если, конечно, пандемия не внесет коррективы.

Так что, возвращения на экраны легендарного джедая не стоит ждать ранее 2021 года.