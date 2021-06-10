Катание на флайборде – новое развлечение для любителей активного отдыха

Для любителей экстрима летняя пора становится возможностью проявить себя как активного спортсмена, который предпочитает рискованные развлечения. Большинство из таких спортивных забав происходят на воде, где можно не только плавать, но и выполнять трюки, делать перевороты, и даже парить в воздухе.

Говорят, что флайборд изменил мир экстрима. Этот довольно новый вид спорта за короткое время стал невероятно популярным. Люди заворожено следят за спортсменом, который завис над гладью, буквально стоя на потоке, устремившейся вверх воды. Катание на флайборде напрокат пока доступно в Украине на уровне развлечений, благодаря интернет магазину необычных подарков и незабываемых впечатлений.

Что такое флайборд и как он работает

Экстремальный вид спорта позволяет летать над водой, проделывать разные трюки в воздухе, кувыркаться и нырять. Покататься на флайборде, это значит одновременно использовать сноуборд, дельтаплан, парашют и водные лыжи, ощутить приток адреналина и получить восхитительные эмоции. Полет происходит за счет водного потока реактивной силы, исходящего от гидроцикла. Спортсмен стоит на доске с прикрепленными к ней водометными ботинками. Через шланг, соединенный с гидроциклом подается вода. Выброс струи поднимает спортсмена вверх, а мощность потока контролируется инструктором, управляющим гидроциклом.

Как проходит полет на флайборде

Те, кому уже посчастливилось осуществить катание на флайборде, утверждают, что даже новичку будет несложно освоить это развлечение. Достаточно взять в аренду флайборд с устройством для полета, дружить с активными видами спорта, чтобы научиться летать.

Вначале нужно надеть специальный гидрокостюм или спасательный жилет, и защитный шлем.

На доску, прикрепленную к гидроциклу, спортсмен встает еще на берегу.

Гидроцикл отплывает от берега, а человек лежит на животе, со сложенными вдоль тела руками.

Начавшееся реактивное движение поднимаете платформу в воздух.

Почему вам стоит попробовать флайбординг

Любой, даже далекий от экстремальных развлечений человек, может покататься на флайборде и освоить некоторые трюки. Флайборд это не просто прекрасный вид спорта, но и возможность получить новые эмоции и впечатления, которые останутся на всю жизнь. Управлять флайбордом просто, а главное безопасно и невероятно интересно.