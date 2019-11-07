Каталог лучших проектов домов 2019 года для строительства в Украине
Многообразие проектов жилых домов от ДОМ4М впечатляет даже самых опытных дизайнеров, архитекторов и строителей. В ассортименте компании подготовлено несколько сотен отборных проектов, которые проверены временем, детально проработаны и подготовлены под современные реалии строительного рынка Украины.
При создании каждого решения дизайнеры вдохновлялись современными стандартами, нормами и оригинальными идеями.
В каталоге предложены проекты с разными архитектурными стилями. Площадь большинства домов от 40 до 1000 кв. м. Каждый без исключения сочетает практичность, прекрасную архитектуру, эстетику, эргономичность и экономичность. Ежедневное проживание будет комфортным и безопасным.
Широкий выбор и адаптация разработок
Все проекты домов, представленные на сайте, адаптированы под действующие строительные нормы и стандарты Украины. При необходимости можно заказывать дополнительную адаптацию под конкретные задачи или условия земельного участка. В частности, к изменениям могут подвергаться следующие компоненты:
- площадь дома;
- количество комнат;
- строительный материал;
- планировка;
- общие габариты;
- этажность и многое другое.
Архитекторы предварительно проанализируют изменения. Они рациональны только в том случае, если не навредят в дальнейшем самому строению. Иногда типовые решения не отражают пожелания и задачи клиентов. Именно поэтому в компании ДОМ4М готовы принимать индивидуальные пожелания под конкретные задачи.
Главная цель – индивидуальный подход к каждому заказу. Сотни проектов домов и коттеджей уже нашли своих владельцев. Не лишним будет отметить, что архитекторы соблюдают сроки и предлагают доступные цены. Подробнее о сотрудничестве можно прочитать https://ua.dom4m.com.ua/, а при необходимости можно получить консультации по телефону или в режиме онлайн.
Сопутствующие услуги
Предлагается ряд дополнительных услуг, позволяющих улучшить будущую постройку и упростить многочисленные процедуры:
- расчеты фундамента под конкретный участок;
- подготовка ландшафтного дизайна;
- проектирование средств защиты дома;
- составление сметы;
- подготовка официальной документации.
Каждый проект включает в себя документацию, которая состоит из нескольких разделов: архитектурный, конструктивный, схемы отопления, разводка инженерных сетей и схемы электроснабжения. Такой набор компонентов упростит строительство и исключит любые непредвиденные обстоятельства.