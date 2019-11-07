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Каталог лучших проектов домов 2019 года для строительства в Украине

17:00
Специалисты ДОМ4М проектируют крутые дома - фото 1
Специалисты ДОМ4М проектируют крутые дома

Многообразие проектов жилых домов от ДОМ4М впечатляет даже самых опытных дизайнеров, архитекторов и строителей. В ассортименте компании подготовлено несколько сотен отборных проектов, которые проверены временем, детально проработаны и подготовлены под современные реалии строительного рынка Украины.

При создании каждого решения дизайнеры вдохновлялись современными стандартами, нормами и оригинальными идеями.

В каталоге предложены проекты с разными архитектурными стилями. Площадь большинства домов от 40 до 1000 кв. м. Каждый без исключения сочетает практичность, прекрасную архитектуру, эстетику, эргономичность и экономичность. Ежедневное проживание будет комфортным и безопасным.

Широкий выбор и адаптация разработок

Все проекты домов, представленные на сайте, адаптированы под действующие строительные нормы и стандарты Украины. При необходимости можно заказывать дополнительную адаптацию под конкретные задачи или условия земельного участка. В частности, к изменениям могут подвергаться следующие компоненты:

  • площадь дома;
  • количество комнат;
  • строительный материал;
  • планировка;
  • общие габариты;
  • этажность и многое другое.

Архитекторы предварительно проанализируют изменения. Они рациональны только в том случае, если не навредят в дальнейшем самому строению. Иногда типовые решения не отражают пожелания и задачи клиентов. Именно поэтому в компании ДОМ4М готовы принимать индивидуальные пожелания под конкретные задачи.

Главная цель – индивидуальный подход к каждому заказу. Сотни проектов домов и коттеджей уже нашли своих владельцев. Не лишним будет отметить, что архитекторы соблюдают сроки и предлагают доступные цены. Подробнее о сотрудничестве можно прочитать https://ua.dom4m.com.ua/, а при необходимости можно получить консультации по телефону или в режиме онлайн.

Сопутствующие услуги
Предлагается ряд дополнительных услуг, позволяющих улучшить будущую постройку и упростить многочисленные процедуры:

  • расчеты фундамента под конкретный участок;
  • подготовка ландшафтного дизайна;
  • проектирование средств защиты дома;
  • составление сметы;
  • подготовка официальной документации.

Каждый проект включает в себя документацию, которая состоит из нескольких разделов: архитектурный, конструктивный, схемы отопления, разводка инженерных сетей и схемы электроснабжения. Такой набор компонентов упростит строительство и исключит любые непредвиденные обстоятельства.

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