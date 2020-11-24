Кардинальные изменения дизайна в Айфон 12 Про

Разработку и выход в свет новинки от компании Apple поклонники ждали чуть больше года.

И вот, совсем недавно состоялась презентация смартфона iPhone 12 Pro, но уже собралась целая армия поклонников, которая хочет приобрести эту новинку. С первого взгляда устройство заметно в руках: его не спутаешь ни с какой другой моделью.

Что изменилось во внешнем виде?

Первое, что хочется отметить, — это возврат к классическим формам. Грани опять стали угловатыми, а не сглаженными. Это прямая отсылка к 5 версии, которая, по мнению многих, считается эталоном.

Возврат к угловатым граням – не только дизайнерский ход. Практика использования гаджетов показывает, что именно такая форма способствует удобному удержанию. То есть вероятность, что телефон выскользнет из рук, намного ниже.

Притягивает к себе внимание и практически полное отсутствие рамок: всю фронтальную поверхность занимает большой экран с диагональю 6,1 дюйма. Дисплей отличается повышенной четкостью и высокой контрастностью.

Безопасность на новом уровне

Дополнительную прочность придают прямоугольные грани: при падении вероятность разбития дисплея намного ниже, чем у моделей со скругленными краями дисплея. Кроме того, особое покрытие Ceramic Shield увеличило прочность в 4 раза.

Среди других новшеств: