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Карантин можуть посилити вже за тиждень

Вчера, 21:48
Ляшко обіцяє "жовтий" вересень - фото 1
Ляшко обіцяє "жовтий" вересень / МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про те, що МОЗ вже подало в уряд клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і посилити карантин.

Карантин в Україні, за його словами, мають посилити вже з найближчого понеділка 13 вересня.

"Україна вже перевищила індикатори, які можуть перевести країну з зеленого рівня в жовтий. Ми подали клопотання до Кабміну", - сказав Ляшко в ефірі "Україна 24".

На цьому тижні звернення МОЗ розгляне комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайного стану.

Наразі у світі поширюється новий, більш заразний штам коронавірусу «Дельта». У ВООЗ фіксують початок нової хвилі пандемії. В Україні штам «Дельта» офіційно «з'явився» лише 23 червня. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, штам «Дельта» починає поширюватися і всередині країни, а не лише ввозитися з-за кордону.

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Карантин в Україні Пандемия коронавируса Виктор Ляшко Новини Украина
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