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Капіталізація Microsoft сягнула 2 трильйонів доларів

13:09
На вершині світу - фото 1
На вершині світу / Гетті Іміджес

Це сталося, коли акції компанії Білла Гейтса на торгах 22 червня подорожчали на 1,2%, до 265,79 долара за один цінний папір.

Microsoft стала другою після Apple публічної американською компанією, ринкова капіталізація якої подолала позначку в 2 трильйони доларів.

Зазначимо, що успіх був тимчасовим - вже до кінця торгів 22 червня цінні папери Microsoft подешевшали, і капіталізація компанії опустилася нижче 2 трильйонів доларів. Наразі 1 акція Microsoft коштує 265,51 долари.

Межа у 2 трильйони вважається психологічною й є впливовим показником.

Наприклад, у грудні 2019 року на нетривалий термін капіталізація більше 2 трильйонів доларів була у національній нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco. Станом на 22 червня 2021 року її ринкова вартість оцінюється в 1,9 трильйона доларів.

Капіталізація Microsoft подолала позначку в 1 трильйон доларів в 2019 році, через 33 роки після того, як компанія вийшла на біржу. Ще на один трильйон сумарна вартість цінних паперів компанії збільшилася всього за два роки.

Apple досягла капіталізації в два трильйони доларів в серпні 2020 року. Позначку в один трильйон ця компанія вперше подолала в серпні 2018 року.

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Билл Гейтс Microsoft Apple акция Новини Технологии
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