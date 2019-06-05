Какую судьбу готовят для металлургических комбинатов Мариуполя?

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе / zi.ua

В Мариуполе снова разгорается война. К счастью, не на украинско-российском фронте (там ЗСУ крепко удерживают рубежи).

Но, к сожалению, война эта тоже очень и очень опасная, и ее последствия могут быть катастрофическими.

Речь идет об очередной атаке на самые мощные предприятия города – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и Металлургический комбинат "Азовсталь" Эти промышленные гиганты из-за войны на Донбассе переживают далеко не лучшие времена. Но все же именно благодаря им город приобрел экономическую – да и, что скрывать, политическую стабильность, ведь имеющий хорошую работу и приличную зарплату человек, не будет мечтать о мифической "республике" в составе великой "империи". А на двух предприятиях работают – только вдумайтесь – более 40 тысяч человек!

Стабилизирующие факторы, безусловно, – это здорово. Но есть у мариупольских комбинатов серьезная проблема – экологическая. Проблема не новая и хорошо известная. Ее регулярно и вполне резонно подымают экологи и общественность. Владелец комбинатов – холдинг "Метинвест" – претензии принимает и утверждает, что экологическое направление – одно из приоритетных. Можно спорить о том, как быстро и сколь эффективно собственник решает проблему. Но точно нельзя ее решать "любой ценой" – как это предлагают делать некие "общественники". А именно – они требуют, ни много ни мало… закрыть предприятия! Пока те не внедрят технологии, которые сделают производственный процесс абсолютно экологически чистым.

Трезво мыслящему человеку понятно, чем обернется закрытие – да что там, даже приостановка – металлургических гигантов. Для экономики Украины – это удар под дых, который поставит страну на колени. Для Мариуполя – удар смертельный. Нет сомнений, что этот ныне проукраинский город очень быстро окажется в "другой стране".

Вы скажете: зачем обращать внимание на безумные требования каких-то "общественников" и разгонять страшилки в стиле "Путин нападет"? Мало ли кто и что болтает! Но, друзья, не все так просто. И уже звенят первые тревожные звоночки. Но обо всем – по порядку.

В Украине сейчас – переходный период в высших эшелонах власти. Да еще и парламентские выборы грядут... В этот "смутный час" появилось много желающих "половить рыбку в мутной воде". Атака на металлургические комбинаты в Мариуполе – из этой оперы. По инсайдерской информации, разжигают войну крупные бизнесмены в сфере заготовки и переработки металлолома – как из Украины, так и России. Их первоочередная цель: провести в Мариуполе серию экологических протестов, взбудоражить не только город, но и всю Украину, чтобы добиться закрытия ММК имени Ильича и "Азовстали". Затем предприятия пойдут "под нож" – то есть, на металлолом, который отправится, как и большинство подобного украинского сырья, по уже проторенной дорожке, – в непризнанное Приднестровье на Молдавский металлургический завод (вы будете удивлены, но именно туда, а не на отечественные предприятия отправляется львиная доля украинского лома). Важный момент: этот завод фактически принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову, одному из кошельков Владимира Путина. Вот такой расклад вырисовывается – в котором очевидно, кто и какую выгоду получает, а кто прогорит.



Вы можете снова сказать: не верю, все это очередные страшилки… Но вот вам про обещанные первые звоночки.



24 мая в группе "За экологично чистый Мариуполь" в Фейсбук некто Anonymous-MRPL объявил о проведении 6 июня марша протеста, посвященного дню рождения "Метинвеста". Аналогичные марши, по его словам, пройдут еще в четырех городах – Киеве, Запорожье, Кривом Роге и Днепре. А координировать их будет другой Анонимус (его аккаунт, кстати, создан лишь 20 мая и содержит лишь один пост). В общем, классика жанра: кто-то неизвестный собирает людей на марш, и в случае каких-то непредвиденных ситуаций ответить, естественно, будет некому. А что может случиться во время таких маршей – поди знай. Тем более, что за организацию акций, например, в Киеве и Запорожье взялась скандальная партия "Демократична Сокира"…



Примечательно, что известный местный политик, ранее устраивавший экологические протесты – депутат Мариупольского горсовета и глава фракции "Сила людей" Максим Бородин открестился от марша. Политик заявил: "В Мариуполе точно нету монополии на тему экологии. Каждый делает, что может и так, как считает правильным… Мероприятия, которые решила провести любая из мариупольских экогрупп, – это, в первую очередь, ответственность и головная боль самих организаторов мероприятия. Придумали идею сами, огласили в паблик без каких-либо обсуждений с остальными активистами – сами несите ответственность». Очевидно, что политики, прикинувшие "экологическими активистами" в Мариуполе нагуляли аппетит и в поисках наживы потеряли здравый смысл. Ведь если раньше с помощью экологии в городе становились местными депутатами и метили в Верховную Раду, как сам Бородин, то теперь на кону сдача города оккупантам. Сеять панику в прифронтовом городе опасно. И местные это прекрасно понимают.