Какой монитор выбрать для создания видеостены – LCD или LED?

Ежегодно мы видим прогресс в нише средств отображения видеоматериалов. Появляются новые мониторы, рамки становятся уже, дисплеи – шире.

Это позволяет создавать бесшовные видеостены для конструирования полиэкранных систем видеотрансляции. Чаще всего при этом используются мониторы типа LCD и LED. Какие из них лучше в этом амплуа, будет рассмотрено в данном материале.

Факторы выбора

Выбирая базы для создания видеостены, следует определиться с основными критериями, наиболее заметно влияющими на итоговый результат. Среди оных следует отметить:

качество и яркость изображения;

технические характеристики;

особенности монтажа;

особенности обслуживания;

восприимчивость к солнечному свету;

стоимость.

В самую первую очередь при создании видеостены следует учесть такие факторы, как особенности работы LED и LCD панелей, их программное обеспечение, а также вопросы стоимости и предполагаемого использования.

Особенности работы

Светодиодные LED-мониторы и ЖК дисплеи LCD не слишком отличаются конструкционно. Фактически, светодиодный экран является улучшенной версией ЖК-монитора. Разница сводится к разному принципу подсветки.

В LED-мониторах используются светодиоды, обеспечивающие наиболее качественную яркость и светопередачу. Изображение выглядит очень реалистично и чётко, что особенно важно при просмотре с расстояния вышесреднего.

ЖК-мониторы являются более простыми конструкционно. В конструкции видеостен они обеспечивают чёткую передачу геометрий, вполне приличного качества изображение без ряби, поддерживают уже редко встречающийся аналоговый сигнал.

Программное обеспечение

Важной особенностью создания видеостены является способ подключения дисплеев. Здесь сразу следует сказать, что разницы между подключением LED-мониторов и LCD-панелей никакой нет. Всё зависит от бюджета и поставленных задач.

Есть 2 варианта, как подключить мониторы и создать полиэкран. Оптимальным и наиболее качественным решением станет видеоконтроллер. Он самостоятельно обрабатывает материал и выводит на экран видеокартинку на основе настроек.

Бюджетным вариантом является создание видеосервера, который представляет собою комбинацию работы видеостены и компьютера посредством видеокарты. Недостатком видеосервера является отсутствие некоторых функций. Например, там нет режима наложения окон.

Особенности использования

Классическим решением станет купить видеостену, состоящую из 4 мониторов. Исходя из особенностей работы ЖК-мониторов и светодиодных дисплеев, можно сделать следующие выводы.

Жидкокристаллические LCD дисплеи достаточно хороши при просмотре с близкого расстояния. Они обеспечивают хорошее отображение текстового материала и видео-контента. Однако при этом такие системы не выглядят абсолютно бесшовными, если сравнивать с LED видеостенами.

Светодиодные панели намного лучше подходят для создания видеостен в больших залах, где требуется надлежащее качество изображения на большом расстоянии от полиэкрана.

Цена

Важным фактором выбора является стоимость дисплеев. Светодиодные панели стоят дороже жидкокристаллических аналогов. Они обеспечивают лучшие характеристики изображения, следовательно, цена таких девайсов выше.

Также следует обращать внимание на производителя дисплея. Оптимальным решением видится построение видеостен на основании панелей от Samsung и LG. Это известные брэнды, создающие качественную и не слишком дорогую IT-продукцию.