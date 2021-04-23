Какой лазер для эпиляции купить в 2021 году?

Несмотря на сложности с предпринимательством из-за пандемии COVID-19, экономической и политической ситуации в Украине, лазерная эпиляция остается одним из самых успешных и прибыльных видов бизнеса.

Аппаратные косметологические услуги очень популярны как среди начинающих, так и опытных специалистов. Это не только очередная ступень профессионального развития, но и возможность финансового роста. В Украине целый ряд компаний занимается дистрибуцией лазерных аппаратов. Явным лидером среди них является DEKA – всемирно известный итальянский бренд лазерного медицинского оборудования. На что обратить внимание при выборе лазерного аппарата, и почему лазер для эпиляции купить лучше в DEKA мы рассмотрим далее.

Возможности лазерной эпиляции

Удаление волос лазером значительно превосходит все другие методы эпиляции, и они постепенно уходят на второй план. При использовании хорошего оборудования и достаточных навыков специалиста лазерная эпиляции позволяет удалить от 90 до 99% волос за один сеанс. А курс из 4-5 процедур даст возможность пациенту на несколько месяцев избавиться от нежелательных волос. В последующем можно периодически выполнять процедуру для закрепления эффекта на несколько лет.

Главные преимущества лазерной эпиляции

Для пациента:

100% эффективность при любом фототипе волос и кожи;

Безболезненность;

Безопасность;

Отсутствие специальной подготовки;

Минимум противопоказаний;

Длительный результат.

Для владельца аппарата:

Простота эксплуатации;

Высокая рентабельность процедуры;

Низкая стоимость расходных материалов;

Быстрая окупаемость;

Нет затрат на подготовку и реабилитацию пациента.

Какой лазер для эпиляции купить косметологу?

Перед покупкой нужно обратить внимание на главные параметры и возможности лазерной установки:

Длина волны и возможность её изменить; Флюенс (плотность потока энергии); Длительность вспышки (импульса); Размер пятна и возможность регулировки; Наличие технологий защиты кожи; Общая длительность обработки участка кожи (например, 10х10 см); Цена одной вспышки лазера и расходников; Наличие встроенных протоколов работы и прочее.

Лазерные аппараты для эпиляции DEKA

Аппараты для лазерной эпиляции от DEKA – это настоящее произведение искусства. Они не только обладают высокой эффективностью, но также оснащены новейшими технологиями безопасности пациента. Готовые протоколы работы в сочетании с возможностью тонкой настройки каждого параметра дают возможность подстроиться под индивидуальные особенности любого пациента.

Лучшими моделями на текущий момент можно назвать: