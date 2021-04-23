Какой лазер для эпиляции купить в 2021 году?
Несмотря на сложности с предпринимательством из-за пандемии COVID-19, экономической и политической ситуации в Украине, лазерная эпиляция остается одним из самых успешных и прибыльных видов бизнеса.
Аппаратные косметологические услуги очень популярны как среди начинающих, так и опытных специалистов. Это не только очередная ступень профессионального развития, но и возможность финансового роста. В Украине целый ряд компаний занимается дистрибуцией лазерных аппаратов. Явным лидером среди них является DEKA – всемирно известный итальянский бренд лазерного медицинского оборудования. На что обратить внимание при выборе лазерного аппарата, и почему лазер для эпиляции купить лучше в DEKA мы рассмотрим далее.
Возможности лазерной эпиляции
Удаление волос лазером значительно превосходит все другие методы эпиляции, и они постепенно уходят на второй план. При использовании хорошего оборудования и достаточных навыков специалиста лазерная эпиляции позволяет удалить от 90 до 99% волос за один сеанс. А курс из 4-5 процедур даст возможность пациенту на несколько месяцев избавиться от нежелательных волос. В последующем можно периодически выполнять процедуру для закрепления эффекта на несколько лет.
Главные преимущества лазерной эпиляции
Для пациента:
- 100% эффективность при любом фототипе волос и кожи;
- Безболезненность;
- Безопасность;
- Отсутствие специальной подготовки;
- Минимум противопоказаний;
- Длительный результат.
Для владельца аппарата:
- Простота эксплуатации;
- Высокая рентабельность процедуры;
- Низкая стоимость расходных материалов;
- Быстрая окупаемость;
- Нет затрат на подготовку и реабилитацию пациента.
Какой лазер для эпиляции купить косметологу?
Перед покупкой нужно обратить внимание на главные параметры и возможности лазерной установки:
- Длина волны и возможность её изменить;
- Флюенс (плотность потока энергии);
- Длительность вспышки (импульса);
- Размер пятна и возможность регулировки;
- Наличие технологий защиты кожи;
- Общая длительность обработки участка кожи (например, 10х10 см);
- Цена одной вспышки лазера и расходников;
- Наличие встроенных протоколов работы и прочее.
Лазерные аппараты для эпиляции DEKA
Аппараты для лазерной эпиляции от DEKA – это настоящее произведение искусства. Они не только обладают высокой эффективностью, но также оснащены новейшими технологиями безопасности пациента. Готовые протоколы работы в сочетании с возможностью тонкой настройки каждого параметра дают возможность подстроиться под индивидуальные особенности любого пациента.
Лучшими моделями на текущий момент можно назвать:
- «Motus AX»;
- «Motus AY Moveo».
- Чтобы не навредить пациенту, а также сделать каждую процедуру максимально эффективной, важно обладать хорошими профессиональными навыками. Пройти обучение лазерной эпиляции Вы можете в Киеве в офисе DEKA. Запись проводится онлайн на сайте компании или в телефонном режиме.
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Как лазер для эпиляции купить онлайн?
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Лазер для эпиляции купить можно как в офисе компании, так и в онлайн режиме, оформив заказ на сайте, или связавшись с менеджером компании по телефону +38-044-221-81-52. Специалисты DEKA имеют колоссальный опыт в разработке и применении лазеров для эпиляции и другого высокотехнологичного оборудования. Именно поэтому, покупая лазерные аппараты DEKA, Вы можете быть на 100% уверены в его надежности и высокой эффективности. Лазер для эпиляции – серьезная покупка, поэтому DEKA предоставляет возможность приобрести оборудование в лизинг. Подробности Вы можете уточнить у менеджера.