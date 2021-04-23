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Какой лазер для эпиляции купить в 2021 году?

14:46
Какой лазер для эпиляции купить в 2021 году? - фото 1

Несмотря на сложности с предпринимательством из-за пандемии COVID-19, экономической и политической ситуации в Украине, лазерная эпиляция остается одним из самых успешных и прибыльных видов бизнеса.

Аппаратные косметологические услуги очень популярны как среди начинающих, так и опытных специалистов. Это не только очередная ступень профессионального развития, но и возможность финансового роста. В Украине целый ряд компаний занимается дистрибуцией лазерных аппаратов. Явным лидером среди них является DEKA – всемирно известный итальянский бренд лазерного медицинского оборудования. На что обратить внимание при выборе лазерного аппарата, и почему лазер для эпиляции купить лучше в DEKA мы рассмотрим далее.

Возможности лазерной эпиляции

Удаление волос лазером значительно превосходит все другие методы эпиляции, и они постепенно уходят на второй план. При использовании хорошего оборудования и достаточных навыков специалиста лазерная эпиляции позволяет удалить от 90 до 99% волос за один сеанс. А курс из 4-5 процедур даст возможность пациенту на несколько месяцев избавиться от нежелательных волос. В последующем можно периодически выполнять процедуру для закрепления эффекта на несколько лет.

Главные преимущества лазерной эпиляции

Для пациента:

  • 100% эффективность при любом фототипе волос и кожи;
  • Безболезненность;
  • Безопасность;
  • Отсутствие специальной подготовки;
  • Минимум противопоказаний;
  • Длительный результат.

Для владельца аппарата:

  • Простота эксплуатации;
  • Высокая рентабельность процедуры;
  • Низкая стоимость расходных материалов;
  • Быстрая окупаемость;
  • Нет затрат на подготовку и реабилитацию пациента.

Какой лазер для эпиляции купить косметологу?

Перед покупкой нужно обратить внимание на главные параметры и возможности лазерной установки:

  1. Длина волны и возможность её изменить;
  2. Флюенс (плотность потока энергии);
  3. Длительность вспышки (импульса);
  4. Размер пятна и возможность регулировки;
  5. Наличие технологий защиты кожи;
  6. Общая длительность обработки участка кожи (например, 10х10 см);
  7. Цена одной вспышки лазера и расходников;
  8. Наличие встроенных протоколов работы и прочее.

Лазерные аппараты для эпиляции DEKA

Аппараты для лазерной эпиляции от DEKA – это настоящее произведение искусства. Они не только обладают высокой эффективностью, но также оснащены новейшими технологиями безопасности пациента. Готовые протоколы работы в сочетании с возможностью тонкой настройки каждого параметра дают возможность подстроиться под индивидуальные особенности любого пациента.

Лучшими моделями на текущий момент можно назвать:

  • «Motus AX»;
  • «Motus AY Moveo».
  • Чтобы не навредить пациенту, а также сделать каждую процедуру максимально эффективной, важно обладать хорошими профессиональными навыками. Пройти обучение лазерной эпиляции Вы можете в Киеве в офисе DEKA. Запись проводится онлайн на сайте компании или в телефонном режиме.
  • Какой лазер для эпиляции купить в 2021 году? - фото 207780

  • Как лазер для эпиляции купить онлайн?

  • Лазер для эпиляции купить можно как в офисе компании, так и в онлайн режиме, оформив заказ на сайте, или связавшись с менеджером компании по телефону +38-044-221-81-52. Специалисты DEKA имеют колоссальный опыт в разработке и применении лазеров для эпиляции и другого высокотехнологичного оборудования. Именно поэтому, покупая лазерные аппараты DEKA, Вы можете быть на 100% уверены в его надежности и высокой эффективности. Лазер для эпиляции – серьезная покупка, поэтому DEKA предоставляет возможность приобрести оборудование в лизинг. Подробности Вы можете уточнить у менеджера.

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