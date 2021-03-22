Какого цвета выбрать шкаф-купе

Шкафы-купе – функциональный элемент интерьера с вместительным наполнением под разные задачи и комнаты. Кроме организации удобного хранения вещей, шкаф-купе может стать прекрасным дополнением к домашнему или офисному интерьеру.

Правильно подобрать шкаф-купе Матролюкс можно в каталоге интернет-магазина. Советы из этой статьи помогут определиться с цветом и дизайном шкафа-купе под конкретный интерьер.

3 главных правила выбора цвета шкафа-купе

Даже очень стильная модель с необычным дизайном может испортить интерьер, если подобрана без внимания к существующему оформлению помещения. Рекомендуется заказать шкаф-купе, придерживаясь следующих правил:

Цветовая схема не больше, чем на 3 оттенка. Фасад обычно подбирается в гармоничном цвете к стенам, потолку, полу или другим элементам мебели. Если в комнате темные оттенки стен и пола, светлый шкаф визуально расширит пространство. Темные шкафы-купе в светлых комнатах помогают расставить акценты, зонировать пространство. Поддержание общего стиля комнаты. Стилистика шкафа-купе должна соответствовать интерьеру помещения. Рекомендуется подбирать шкаф на стадии ремонта или по завершению отделки комнаты. Заблаговременная покупка без концепции дизайна интерьера может привести к не гармоничному сочетанию мебели и отделки. Назначение шкафа-купе и комнаты. Так, для спален часто выбирают модели в пастельных тонах. Гостиные и офисы оформляют в более строгом дизайне. В детские ставят красочные модели с фотопечатью.

Также оттенок модели выбирают по вкусу и психотипу владельцев. Например, психологи не рекомендуют устанавливать полностью черные или красные шкафы-купе, такие оттенки могут создавать депрессивное настроение.

Выбор цвета шкафа-купе для разных комнат

В Matroluxe можно купить шкаф-купе с наполнением под разные комнаты или заказать производство модели по эксклюзивному проекту. Жестких правил по выбору дизайна и функциональности не существует, но дизайнеры предлагают ряд рекомендаций по выбору.

Шкаф-купе в прихожую

Для прихожих обычно выбирают высокие и вместительные модели. Такой шкаф-купе вмещает все необходимое для быстрых сборов и организации хранения сезонной одежды, обуви, бытовых вещей.

Цвет шкафа-купе для прихожей подбирается в гамме отделки стен и пола или в контрастном оттенке. Фасад шкафа часто прячется за ростовыми зеркалами. Большие зеркала могут оформляться пескоструйными гравировками и выступать частью декора.

Шкаф-купе в спальню

В современных квартирах небольшой метраж спален. Пространства недостаточно для создания полноценной гардеробной. Шкаф-купе заменит гардеробную, поможет организовать удобное место хранения одежды и бытовых мелочей.

По мнению дизайнеров, лучшим выбором станет светлый фасад с большим зеркалом;

Психологи рекомендуют подбирать светлые теплые оттенки близко к желтому или золотистому;

Сочетание темных и светлых оттенков подбирают для создания более графичного интерьера.

Также можно выбрать шкаф с полностью зеркальными дверями. Такие шкафы-купе помогают расширить пространство спальни, привнести в интерьер необычные элементы.

Шкаф-купе в гостиную

Гостиная – визитная карточка дома. Матролюкс предлагает обратить внимание на следующие варианты цветовых решений:

Со светлым фасадом и контрастными открытыми полками в темных оттенках;

Под натуральное дерево, если гостиная оформляется в классическом стиле;

Светлые цвета с зеркальными элементами в небольших по метражу комнатах.

Разноцветные, яркие модели подходят для создания акцентных элементов в интерьере. Если вы – не профессиональный дизайнер и выбираете модель самостоятельно, лучшим решением станет однотонная модель в спокойном цвете. Всегда выигрышно смотрятся шкафы-купе с окрасом в стиле натуральной древесины.

В каталоге Matroluxe огромный выбор шкафов-купе с разнообразным дизайном. Также производитель может сделать проект по индивидуальным пожеланиям покупателя. Воспользуйтесь бесплатной консультацией сотрудников Matroluxe, если не уверены в выборе или хотите получить больше информации о моделях в каталоге магазина.