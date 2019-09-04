Каким транспортом лучше доставить груз из Китая?

Meest China - быстрая доставка грузов в Украину

Надпись "Made in China" уже давно не считается синонимом некачественного товара. Например, немало популярной электроники, техники и аксессуаров изготавливают именно в Поднебесной. Большинство бытовой техники, электроники и аксессуаров и не только производят именно в Китае

Сегодня в Китае существует много мировых брендов (например, Asus, Huawei или Lenovo), которые успели зарекомендовать себя на мировом рынке.

Доставка груза разными видами транспорта: главные плюсы

Чаще всего товары из Поднебесной транспортируют тремя разными способами:

Авиаперевозки. Перевозки товаров посредство воздушного транспорта - это самый оперативный способ доставить посылку, в каком бы уголке мира вы бы не проживали. Если вам нужно доставить скоропортящийся или хрупкий груз, то не раздумывая выбирайте перевозку с помощью самолета. Но стоит сказать, что данный вариант самый дорогостоящий. Но часто такая переплата вполне оправдана.

Морские перевозки. Доставка товара с помощью судна - пожалуй, наиболее выгодный способ транспортировки грузов с позиции сочетания параметров "цена" и "время". За такую доставку вам не придется много платить. Есть возможность воспользоваться контейнерными перевозками и сэкономить денежные средства по максимуму. Кстати, одним из главных преимуществ морских перевозок - это абсолютная безопасность перевозимого груза.

Железнодорожные перевозки. Это еще один популярный вариант транспортировки груза из Китая в Украину. Выбирая этот способ доставки груза стоит помнить, что он дороже, чем морской.

Таким образом, если ваш товар имеет ограниченный период времени реализации, тогда выбирайте авиатранспорт. Если же товар не относится к скоропортящимся, то самое время выбрать доставку на судне. По соотношению "цена-сроки" лучшим выбором станет ж/д транспорт.

Доставка груза из Китая - быстро, безопасно, надежно

Чтобы грамотно выбрать оптимальный способ транспортировки груза из Китая в Украину и сэкономить свои финансовые расходы, обратитесь в транспортно-логистическую компанию Meest China. Здесь работают специалисты с многолетним опытом работы в сфере международных перевозок, они предложат лучший маршрут движения вашей посылки, учтут ваши пожелания, подберут подходящий транспорт с учетом особенностей груза.

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